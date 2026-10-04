La UTN llega a Plottier: una nueva oportunidad para estudiar y formarse sin irse de la ciudad

La Municipalidad de Plottier firmó un convenio con la Facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional para dictar en la ciudad el curso gratuito de Auxiliar de Operador de Planta de Tratamiento de Crudo. La capacitación comienza el 2 de octubre, cuenta con 40 cupos y está destinada a personas inscriptas en la plataforma provincial Emplea Neuquén.

A partir del acuerdo, la universidad dictará por primera vez en Plottier una capacitación con respaldo académico propio. Se trata del curso “Auxiliar de Operador de Planta de Tratamiento de Crudo”, una formación gratuita vinculada a la actividad hidrocarburífera, uno de los principales sectores productivos de la provincia.

La propuesta se suma a las políticas de formación para el empleo que se impulsan junto al Gobierno de Neuquén, vinculando en esta oportunidad la oferta académica de la UTN con Emplea Neuquén, plataforma en la que deben estar inscriptas las personas que accedan a los cupos.

El acuerdo fue impulsado por el municipio con el objetivo de acercar a los vecinos propuestas de formación de calidad universitaria, sin necesidad de trasladarse a otras localidades. La UTN FRN tiene su sede en Plaza Huincul y, a partir de este convenio, extiende su oferta de capacitación a Plottier.

El curso se dicta del 2 de octubre al 19 de noviembre en la Sala de Conferencias municipal, ubicada en Zabaleta 40. Está destinado a un máximo de 40 personas inscriptas en Emplea Neuquén y será totalmente gratuito, sin costo de inscripción, matrícula ni ningún otro concepto. Los días y horarios serán informados antes del comienzo de las clases.

El convenio fue firmado por la intendenta Malena Resa y la decana de la UTN FRN, Ing. Patricia González. También participaron la secretaria de Extensión Universitaria de la UTN FRN, Ailen Vazquez, y la subsecretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad, Luciana Pino.

“Que la UTN llegue a Plottier es una decisión estratégica. Hablamos de formación de calidad, gratuita y en nuestra propia ciudad, pensada para que los vecinos puedan prepararse para las oportunidades de trabajo que genera la región. Este es el primer paso de un camino que queremos seguir recorriendo con la universidad”, expresó Resa.

La iniciativa permite sumar capacidades académicas y herramientas provinciales de empleo a una agenda que busca acercar la formación a los vecinos y generar mejores condiciones para acceder a las oportunidades laborales de la región.

El convenio específico se enmarca en un convenio marco firmado entre ambas instituciones y tendrá una duración de tres meses, con posibilidad de renovación.