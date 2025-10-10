La UTN abrió inscripciones para estudiar Ingeniería: cómo anotarte

La Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Neuquén (UTN FRN) abrió el periodo de inscripción para el ciclo académico 2026 de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Química. Los interesados podrán inscribirse entre el 6 de octubre y el 12 de diciembre de 2025, con inicio de clases previsto para el 9 de marzo de 2026.

Los aspirantes pueden realizar la inscripción online a través del sitio oficial: https://inscripcion.frn.utn.edu.ar.

Carreras y objetivos de estudio

Ingeniería Electrónica

La Ingeniería Electrónica forma profesionales capaces de resolver problemas relacionados con comunicaciones, informática, automatización, robótica, transporte y medicina, entre otras áreas. La carrera se enfoca en la creación de sistemas electrónicos que mejoren la calidad de vida de las personas y del medio ambiente.

Ingeniería Química

La Ingeniería Química prepara a los estudiantes para investigar y desarrollar procesos industriales, considerando los problemas socioeconómicos y sociopolíticos de la región y del país. La formación incluye principios éticos y conciencia ecológica, contribuyendo al desarrollo industrial y al bienestar de la sociedad.

En ambos casos, los estudiantes pueden obtener un Título Intermedio de Técnico Universitario en Química o Electrónica.

Requisitos y documentación para inscribirse

Para completar la inscripción, los aspirantes deben:

Completar el formulario de inscripción online disponible en la página oficial. Adjuntar documentación en PDF, que incluye: fotocopia legalizada del DNI de ambos lados, constancia de alumno regular, título en trámite, materias adeudadas o título secundario/analítico legalizado. Las legalizaciones deben ser realizadas por Juez de Paz o Escribano Público.

La UTN FRN notificará la aceptación al correo electrónico declarado por el postulante.

Programa de acompañamiento y modalidades especiales

Los ingresantes participarán del Programa de Acompañamiento a Ingresantes a Carreras Tecnológicas (PAICAT), que reemplaza al Seminario Universitario. Esta instancia, virtual, se desarrollará entre el 26 de enero y el 24 de febrero de 2026, con el objetivo de fortalecer competencias básicas y facilitar un inicio exitoso en la carrera.

Los estudiantes con promedio igual o superior a 9 en el secundario pueden solicitar ingreso por promedio destacado, enviando nota y certificación correspondiente a la Secretaría Académica. Estos estudiantes deberán asistir al Taller de Ambientación Universitaria, con opción de cursar módulos del PAICAT.

Becas y alojamiento para estudiantes fuera de la región

Quienes no residan en Cutral Có o Plaza Huincul pueden gestionar becas de residencia a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UTN Neuquén.

Contacto e información adicional

Para consultas, los interesados pueden dirigirse a la sede central de UTN FRN, ubicada en Av. Rotter S/N, Barrio Uno, Plaza Huincul, comunicarse al 0299 4961162 int. 18 o escribir a preinscripcion@frn.utn.edu.ar