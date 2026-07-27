La producción de hidrocarburos de Neuquén volvió a marcar un máximo histórico en junio y ratificó el papel de Vaca Muerta como el principal motor del crecimiento energético argentino. Durante el mes, la provincia alcanzó una producción de 648.114 barriles diarios de petróleo y 118,64 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, los niveles más altos registrados hasta el momento.

El desempeño respondió, principalmente, al avance de los desarrollos no convencionales, que continúan incrementando su participación dentro de la actividad hidrocarburífera provincial.

En el segmento petrolero, el shale aportó 630.234 barriles diarios, equivalentes al 97,24% de la producción total. En gas natural, la extracción no convencional alcanzó los 108,42 millones de metros cúbicos diarios, el 91,38% del volumen provincial, mientras que el shale gas representó por sí solo el 82,35% del total producido.

En petróleo, la producción de junio creció 1,86% respecto de mayo y registró un incremento interanual de 30,48%. En tanto, durante el primer semestre la provincia acumuló una expansión del 32,62% frente al mismo período de 2025, consolidando la tendencia de crecimiento que mantiene Vaca Muerta desde hace varios años.

El aumento mensual estuvo liderado por el bloque Bajo del Choique-La Invernada, que incorporó 11.183 barriles diarios adicionales. También mostraron fuertes incrementos Cruz de Lorena, La Amarga Chica, Bajada de Añelo y La Calera, áreas que continúan ampliando su producción mediante la perforación de nuevos pozos y la puesta en marcha de instalaciones de superficie.

La producción de gas también estableció un nuevo récord provincial al alcanzar los 118,64 millones de metros cúbicos diarios. El volumen representó un crecimiento de 3,04% respecto del mes anterior y de 5,12% frente a junio de 2025. En el acumulado de los primeros seis meses del año, la extracción gasífera avanzó 6,96% en comparación con igual período del año pasado.

Entre las áreas que más contribuyeron al incremento sobresalió La Calera, con un aporte adicional de un millón de metros cúbicos diarios. Detrás se ubicaron Sierra Chata, Aguada Pichana Oeste, Bajo del Choique-La Invernada, Loma La Lata-Sierra Barrosa y Bajada de Añelo, que también incrementaron su producción durante junio.

Los datos reflejan el creciente peso de Vaca Muerta en la oferta energética nacional. La formación concentra las principales inversiones de las operadoras y explica prácticamente la totalidad del crecimiento de la producción de petróleo del país, además de consolidarse como la principal fuente de expansión del gas natural.

El sostenido aumento de la actividad también plantea nuevos desafíos para el sector. El crecimiento de la producción requerirá ampliar la capacidad de transporte, almacenamiento e infraestructura de evacuación para acompañar los mayores volúmenes previstos en los próximos años y sostener el incremento de las exportaciones de crudo y gas.

Los datos corresponden al informe mensual elaborado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, que para las áreas operadas por Bentia Energy utilizó valores de producción estimados.