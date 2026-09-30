¿Vaca Muerta no derrama?”: Castelli respondió a las críticas con los números de Neuquén

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, Lucas Castelli, salió al cruce de las críticas sobre el impacto económico de Vaca Muerta y contrapuso los indicadores laborales y sociales de la provincia con la recesión que atraviesa el resto del país.

"¿Vaca Muerta no derrama? ¿No genera oportunidades? Para hablar de cómo está Neuquén, primero hay que recorrerla, pero también hay que conocer las distintas realidades de todo el país", señaló el funcionario a través de sus redes sociales, dirigiendo sus críticas a quienes opinan "a la distancia, sentados frente al Obelisco".

Castelli remarcó que mientras a nivel nacional "se perdieron más de 234 mil puestos de trabajo privado registrado desde diciembre de 2023", Neuquén fue la jurisdicción que lideró la creación de empleo en la Argentina. Según detalló, en ese período la provincia registró un incremento del 8,6% en el empleo privado (+12.378 trabajadores), pasando de 143.551 a 155.929 asalariados formales.

Aceleración en 2026 y récords de empleo

Respecto a la dinámica más reciente, el titular de la cartera laboral precisó que en junio el empleo asalariado privado en Neuquén creció un 0,8% mensual frente a la caída del 0,1% del promedio nacional. Asimismo, en la comparación interanual de junio, la provincia mostró un alza del 5,1% mientras que el total país retrocedió un 2,0%.

"El ritmo se acelera: en el primer semestre de 2026 se sumaron 6.794 trabajadores, más que en todo 2024 y 2025 juntos (5.584)", subrayó Castelli, al tiempo que remarcó que el mes de junio marcó el nivel de ocupación formales más alto de la serie histórica.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, Lucas Castelli.

Menos pobreza y mayor consumo

En el plano social, el ministro diferenció las cifras del aglomerado Neuquén-Plottier con los indicadores nacionales. Señaló que en la provincia la pobreza alcanza al 19,6% de la población frente al 32,3% del promedio urbano nacional, la indigencia se ubica en el 2,8% (contra el 7,5% del país) y la tasa de desocupación es del 3,2%.

A su vez, citó datos del INDEC sobre el consumo masivo en supermercados correspondientes a julio, los cuales mostraron una suba interanual del 4% en Neuquén, a contracorriente de la caída del 2,1% registrada en la media nacional.

"En esta Argentina de hoy, estos números de Neuquén, con 25 mil personas más que cada año eligen venir a vivir a nuestra provincia, cierran cualquier debate", concluyó el funcionario.