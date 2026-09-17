La nueva ronda para ampliar la exploración en Vaca Muerta dejó ofertas por más de US$230 millones en inversiones exploratorias y más de US$180 millones en bonos al Tesoro provincial, según los resultados de la apertura de las propuestas económicas realizada por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

En total, 10 empresas presentaron 20 ofertas por ocho de las 15 áreas incluidas en la Ronda N°1/2026 del Plan Exploratorio Neuquén (PEN).

La apertura de los denominados Sobres B permitió conocer las condiciones económicas ofrecidas por las compañías que previamente habían superado la evaluación técnica. Ahora GyP deberá realizar una evaluación integral de las propuestas antes de avanzar con la definición de las áreas y la eventual preadjudicación.

Las propuestas corresponden a las áreas Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, Águila Mora Noreste, La Tropilla I, Pampa de las Yeguas II NE, Santo Domingo II y Chasquivil Sur.

La instancia económica permitió determinar no solamente los bonos ofrecidos por las empresas, sino también los compromisos de inversión exploratoria, las condiciones de regalías y la participación prevista para GyP.

El esquema contempla una participación de la empresa provincial en las Uniones Transitorias que puede ubicarse entre el 10% y el 20%, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada área.

Qué se evaluará antes de adjudicar

Las ofertas no serán definidas únicamente por el monto económico presentado. GyP realizará durante los próximos días un análisis integral que incluirá los trabajos exploratorios comprometidos, su consistencia técnica y su equivalencia en unidades de trabajo.

También se aplicarán los criterios de puntuación establecidos en el pliego de la Ronda 1/2026. El proceso permitirá determinar cómo se combinan las inversiones propuestas, los bonos de acceso al Tesoro, la regalía incremental y la participación de GyP en cada proyecto.

Una vez finalizada la evaluación, GyP elaborará un informe de preadjudicación con los resultados obtenidos por cada propuesta. Ese informe será elevado posteriormente al Directorio de Gas y Petróleo del Neuquén, que tendrá a su cargo la resolución final del proceso.

De esta manera, la apertura económica representa un nuevo paso dentro del proceso impulsado por la Provincia para incorporar nuevas áreas al desarrollo hidrocarburífero y ampliar la actividad exploratoria en Vaca Muerta.

Una nueva etapa de exploración

La Ronda 1/2026 forma parte de la estrategia provincial para avanzar sobre áreas que todavía tienen potencial exploratorio y sumar nuevas inversiones al desarrollo de la formación.

Los montos ofrecidos en esta instancia combinan ingresos directos para la Provincia a través de los bonos con compromisos destinados a tareas de exploración, que deberán ser evaluados técnicamente antes de la adjudicación.

Con la apertura de las propuestas económicas ya realizada, el proceso entra ahora en su etapa de análisis y definición de las empresas que podrían quedar a cargo de las ocho áreas ofertadas.