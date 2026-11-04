Vandalismo y un intento de robo dejaron sin luz a un sector de Terrazas del Neuquén

Un sector del barrio Terrazas del Neuquén se encuentra sin suministro eléctrico como consecuencia de un hecho de vandalismo y un intento de robo de una línea subterránea de Media Tensión.

La situación fue informada por la Cooperativa CALF, que indicó que personal operativo y técnico ya se encuentra trabajando en el lugar para solucionar el problema y restablecer el servicio.

Por el momento, no se informó cuánto tiempo demandarán las tareas de reparación ni cuándo se normalizará el suministro eléctrico.

Se esperan novedades sobre los trabajos que se llevan adelante en el sector afectado.

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