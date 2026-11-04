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SIN SERVICIO ELÉCTRICO

Vandalismo y un intento de robo dejaron sin luz a un sector de Terrazas del Neuquén

CALF informó que un sector del barrio Terrazas del Neuquén se encuentra fuera de servicio tras un acto de vandalismo y un intento de robo de una línea subterránea de Media Tensión. Personal operativo y técnico trabaja para solucionar el inconveniente.

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Por Redacción Neuquén
Miércoles, 04 de noviembre de 2026 a las 08:04
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No se informó cuánto tiempo demandarán las tareas de reparación ni cuándo se normalizará el suministro eléctrico.

Un sector del barrio Terrazas del Neuquén se encuentra sin suministro eléctrico como consecuencia de un hecho de vandalismo y un intento de robo de una línea subterránea de Media Tensión.

La situación fue informada por la Cooperativa CALF, que indicó que personal operativo y técnico ya se encuentra trabajando en el lugar para solucionar el problema y restablecer el servicio.

Por el momento, no se informó cuánto tiempo demandarán las tareas de reparación ni cuándo se normalizará el suministro eléctrico.

Se esperan novedades sobre los trabajos que se llevan adelante en el sector afectado.

 

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