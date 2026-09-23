Rumbo Norte, emprendimiento turístico de Varvarco, recibió este martes 22 de septiembre la Mención de Honor al Mérito Turístico, una distinción entregada por primera vez por el Senado de la Nación a prestadores y referentes de la actividad turística argentina.

La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Turismo del Senado, presidida por la senadora nacional por Mendoza Mariana Juri, y en esta primera edición distinguió a 27 prestadores y referentes turísticos de distintos puntos del país.

En el caso de Neuquén, el reconocimiento fue promovido por la senadora nacional Julieta Corroza, quien destacó la presencia del Norte Neuquino y el trabajo de los pequeños prestadores que sostienen la actividad turística en las localidades del interior provincial.

Un emprendimiento nacido en Varvarco

Rumbo Norte nació en 2018 por iniciativa de Ariel Morales y Damián Hernández, dos vecinos nacidos y criados en Varvarco.

El proyecto surgió a partir de su vínculo con la montaña y con el lugar donde viven. Desde entonces, el emprendimiento trabaja en propuestas destinadas a quienes visitan el Norte Neuquino, con actividades relacionadas con sus paisajes, naturaleza, historia e identidad local.

La distinción del Senado pone el foco precisamente en ese tipo de emprendimientos: prestadores que desarrollan propuestas turísticas desde pequeñas localidades y que forman parte de la oferta que busca ampliar la llegada de visitantes al interior de la provincia.

Varvarco se encuentra dentro de uno de los circuitos turísticos del Alto Neuquén y funciona como puerta de acceso a atractivos como el cerro Domuyo, Aguas Calientes y Los Bolillos.

Qué dijo Damián Hernández tras recibir la distinción

Durante el acto, Damián Hernández recibió el reconocimiento en representación de Rumbo Norte y de otros prestadores de Varvarco.

El integrante del emprendimiento expresó su orgullo por la distinción y agradeció especialmente a Corroza por impulsar la presencia de los pequeños prestadores en el Senado.

Hernández sostuvo que el reconocimiento representa a quienes llevan adelante la actividad turística con esfuerzo desde Varvarco y destacó la importancia de que ese trabajo sea visibilizado a nivel nacional.

Para Rumbo Norte, la mención representa así un reconocimiento que excede al emprendimiento y alcanza también a otros prestadores que trabajan en el desarrollo turístico de la localidad.

La propuesta turística que llevó a Rumbo Norte hasta el Senado

El emprendimiento no solo trabaja con los atractivos naturales de la región. También participó en propuestas que buscan incorporar historia y cultura local a la experiencia turística.

En enero de 2026, por ejemplo, Rumbo Norte participó junto a la Comisión de Fomento de Varvarco de la experiencia “Camino a las Estrellas: Las Cautivas del Alto Neuquén”, una caminata nocturna en Los Bolillos que combinó naturaleza, representación teatral e historia vinculada con los hermanos Pincheira.

La propuesta contempló un recorrido de cuatro kilómetros y recreó acontecimientos ocurridos en la zona entre 1818 y 1832.

Ese tipo de iniciativas permite observar una tendencia dentro del turismo del Norte Neuquino: la búsqueda de propuestas que no se limiten al paisaje, sino que incorporen patrimonio, relatos históricos, gastronomía y cultura de las comunidades.

Por qué Varvarco es estratégico para el turismo del Norte Neuquino

El reconocimiento llega mientras Varvarco y otras localidades del Alto Neuquén buscan consolidar su actividad turística.

Uno de los principales desafíos es la conectividad. La Ruta Provincial 43 es una vía estratégica para la región y existe un proyecto para pavimentar el tramo que conecta Las Ovejas con Varvarco. En 2025 se abrió la licitación correspondiente a una sección de 18 kilómetros, dentro de una obra considerada relevante para el desarrollo turístico y económico del departamento Minas.

La localidad también integra la oferta de alojamiento de las hosterías provinciales. En 2026, Varvarco volvió a formar parte de promociones destinadas a incentivar las escapadas al Norte Neuquino.

El atractivo turístico de la zona se complementa con lugares como Aguas Calientes, ubicado en el entorno del sistema Domuyo, y el Parque Arqueológico Colo Michi Co, uno de los principales sitios de arte rupestre de la región.

El reconocimiento alcanza a una actividad que busca crecer

La Mención de Honor al Mérito Turístico se produjo en un contexto en el que el turismo tiene un peso creciente para las economías locales del interior neuquino.

En enero de 2025, las hosterías del Alto Neuquén ubicadas en Varvarco, Las Ovejas, Huinganco y Los Miches registraban niveles de ocupación cercanos al 80% durante el período relevado.

Más recientemente, durante un fin de semana largo de diciembre de 2025, Varvarco registró una ocupación del 83%, de acuerdo con un relevamiento difundido por el sector turístico provincial.

Estos datos no permiten atribuir por sí solos el movimiento turístico al trabajo de un emprendimiento determinado, pero sí muestran el contexto en el que operan prestadores como Rumbo Norte.

Quiénes acompañaron el reconocimiento

El acto contó además con la participación de la diputada nacional Karina Maureira y del subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano, quienes acompañaron a los representantes de Rumbo Norte durante la entrega.

Corroza destacó durante la actividad que el Norte Neuquino forma parte de la agenda de promoción turística de la provincia y señaló la importancia de visibilizar el trabajo de los prestadores de la región.

El reconocimiento se suma así a otras iniciativas que buscan posicionar al Alto Neuquén como destino turístico y fortalecer la actividad de quienes trabajan en localidades alejadas de los principales centros urbanos.