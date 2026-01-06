Con el fin de ofrecer una experiencia turística única, basada en una caminata nocturna que muestre historia y cultura del norte neuquino, se realizará la segunda edición de Camino a las Estrellas "Las Cautivas del Alto Neuquén".

La actividad tendrá lugar el próximo 17 de enero en Los Bolillos y está a cargo de la Comisión de Fomento de Varvarco junto a la empresa de turismo Rumbo Norte. Destacaron que es una actividad familiar con una distancia total de recorrido de 4 kilómetros y un cupo máximo de 100 personas. La siguiente será el 21 de febrero.

Los Bolillos se ubica a quince kilómetros al norte de Varvarco están Los Bolillos, Patrimonio Natural Turístico. Se accede al sitio a través de la Ruta Provincial 43 unos 10 kilómetros hasta un desvío de 5 kilómetros más, hacia la izquierda, por un camino de ripio.

Cómo es el recorrido que recrea la historia

Damián Hernández de Rumbo Norte expresó que el título de la actividad es “para reflejar con una representación teatral de lo que sucedió en ese lugar hace unos 200 años”. La historia se centra en los años comprendidos entre 1818 y 1832, cuando los hermanos Pincheira estuvieron en la zona.

Los hermanos Pincheira nacieron en Chile y fueron líderes de una banda realista que resistió la independencia española mediante guerrillas, malones y pillaje, ganando fama como bandoleros leales a la Corona.

“A medida que vamos caminando, van apareciendo distintas escenas como los Pincheira a caballo, el rapto de una mujer cautiva y un campamento”.

El itinerario incluye visitas a la Casa de Piedra (cuevas) y al Portal del Amor, lugar en el que se desarrolló una historia de amor y en la que también habrá una representación teatral. También se hará una parada en el Cementerio de la Peste, un terreno en Los Bolillos en el que hay gente enterrada. En esa zona en 1930, una epidemia originó muchas muertes.

Además, entre las puestas en escena se podrán ver las de un campamento de época con gente trabajando el cuero y elaborando trigo.

Al finalizar la actividad, entre los participantes se compartirá un exquisito chivito neuquino en el punto de encuentro de la Planta de Campamento (escuela) de La Matancilla, a dos kilómetros de Los Bolillos.

Para más información, consultas e inscripciones, contactarse con Rumbo Norte (empresa habilitada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales) al teléfono móvil 2942 532800.