Vialidad Provincial tendrá cuatro camiones para fortalecer el trabajo sobre las rutas de Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa entregó este martes cuatro nuevas unidades cero kilómetro a la Dirección Provincial de Vialidad, destinadas a fortalecer la capacidad operativa del organismo y acompañar las tareas de conservación y mantenimiento de los caminos provinciales.

Los vehículos comprenden tres camiones cisterna para el transporte de combustible y un camión volcador de gran porte, que serán incorporados al parque automotor de Vialidad para mejorar la prestación de servicios en distintos puntos del territorio.

La incorporación forma parte del proceso de renovación y modernización de la flota vial, con el objetivo de dotar a los distritos de equipamiento confiable y adecuado para las exigencias que plantea la extensa red vial neuquina.

Más autonomía para los trabajos en territorio

Los tres camiones cisterna están montados sobre chasis Volkswagen Constellation 17.280, equipados con motores MAN de seis cilindros y 6,9 litros, con una potencia de 275 CV y un par motor de 1.050 Nm. Cuentan con caja de cambios de nueve velocidades, frenos neumáticos con ABS y tecnología EGR para el cumplimiento de la norma de emisiones Euro V, sin necesidad de utilizar urea.

Cada unidad incorpora un tanque cisterna bicompartimentado de fabricación nacional, con una capacidad total de 8.000 litros de combustible, distribuidos en dos compartimentos de 4.000 litros cada uno.

Estos equipos permitirán transportar y abastecer de combustible de manera segura a la maquinaria vial y a los campamentos ubicados en sectores alejados de los centros de aprovisionamiento. De esta manera, se busca garantizar mayor autonomía logística y continuidad en las tareas de las cuadrillas que trabajan en zonas distantes.

Un equipo de gran porte para Añelo

La cuarta incorporación es un camión volcador IVECO Trakker Hi-Land, con configuración 6x4 y motor Cursor 13 de seis cilindros, que desarrolla 480 CV de potencia y un par motor superior a los 2.000 Nm. Está equipado con transmisión de 16 velocidades y una caja volcadora roquera de vuelco trasero, con una capacidad de 18 metros cúbicos, construida en acero de alta resistencia.

Por sus características, se trata de una unidad especialmente preparada para trabajos pesados y condiciones fuera de ruta. El vehículo quedará afectado de manera permanente al Distrito I de Añelo, una zona estratégica de la provincia y uno de los sectores que presenta mayores exigencias para la infraestructura vial debido al intenso tránsito pesado asociado al desarrollo de Vaca Muerta.

La nueva unidad permitirá reforzar tareas de aporte y retiro de material, mantenimiento de calzadas y atención de emergencias, brindando una respuesta más rápida y eficiente ante las necesidades que surjan en uno de los principales corredores productivos de Neuquén.

Renovación de flota

Con la incorporación de estas cuatro unidades, Vialidad Provincial fortalece sus recursos para atender las demandas de una provincia que sostiene un crecimiento sostenido de su actividad productiva y que requiere infraestructura vial en condiciones para acompañar ese desarrollo.

La renovación de la flota permite mejorar las condiciones de trabajo, optimizar los recursos y fortalecer la capacidad de respuesta de los distritos, especialmente en aquellos sectores donde las distancias y las características del territorio demandan mayor autonomía operativa.

De este modo, la dirección provincial de Vialidad reafirma su compromiso con la modernización y el fortalecimiento de la infraestructura vial, incorporando herramientas que permitan sostener el mantenimiento de los caminos y brindar mejores condiciones de transitabilidad para todos los neuquinos.



