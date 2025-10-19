Vialidad cortará durante tres días una Ruta Provincial en Neuquén

La Dirección Provincial de Vialidad informó que la Ruta Provincial N°23 permanecerá cerrada al tránsito durante tres días de la próxima semana en el tramo comprendido entre el puente del Rahue y Pilo Lil.

La interrupción del tránsito comenzará el lunes 20 de octubre de 2025 a las 10.00 horas y se extenderá hasta el miércoles 22 de octubre a las 19.00 horas, aunque los horarios podrían modificarse por razones técnicas o climáticas.

La medida se debe a que las empresas RJ Ingeniería S.A. y CN Sapag S.A., responsables de los trabajos de pavimentación en este sector de la ruta, realizarán cortes totales de circulación durante tres días consecutivos.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar desvíos alternativos y extremar las precauciones en la zona mientras duren las obras.