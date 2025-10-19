¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 19 de Octubre, Neuquén, Argentina
DESDE ESTE LUNES

Vialidad cortará durante tres días una Ruta Provincial en Neuquén

La interrupción del tránsito comenzará el lunes 20 de octubre de 2025 a las 10.00 horas y se extenderá hasta el miércoles 22 de octubre a las 19.00 horas.

Por Redacción

Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 18:26
La Dirección Provincial de Vialidad informó que la Ruta Provincial N°23 permanecerá cerrada al tránsito durante tres días de la próxima semana en el tramo comprendido entre el puente del Rahue y Pilo Lil.

La interrupción del tránsito comenzará el lunes 20 de octubre de 2025 a las 10.00 horas y se extenderá hasta el miércoles 22 de octubre a las 19.00 horas, aunque los horarios podrían modificarse por razones técnicas o climáticas.

La medida se debe a que las empresas RJ Ingeniería S.A. y CN Sapag S.A., responsables de los trabajos de pavimentación en este sector de la ruta, realizarán cortes totales de circulación durante tres días consecutivos.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar desvíos alternativos y extremar las precauciones en la zona mientras duren las obras.

