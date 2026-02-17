El municipio de Neuquén avanza con una nueva obra de infraestructura urbana que apunta a aliviar uno de los principales problemas del área céntrica: la falta de estacionamiento. Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Mariano Gaido confirmó la construcción de un estacionamiento en altura en un sector estratégico del Parque Central, con capacidad para cerca de 500 vehículos.

La iniciativa fue presentada como parte del plan de obras y desarrollo urbano que impulsa la Municipalidad de Neuquén. El edificio se levantará en un predio que hoy funciona como playa de estacionamiento a cielo abierto, detrás de los Arcos Romanos, sobre avenida Olascoaga.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que el complejo tendrá cuatro plantas en altura destinadas al estacionamiento y una planta baja multifuncional. En total, la superficie rondará los 16.000 metros cuadrados.

Además de sumar plazas para vehículos, el proyecto incorpora un concepto ambiental y recreativo. La estructura contará con un “parque verde vertical”, con vegetación en su envolvente para integrarse al entorno del Parque Central. En la terraza se prevé la instalación de un espacio gastronómico, una confitería y una plaza con sectores verdes y vistas panorámicas de la ciudad.

El primer nivel incluirá también un área de lavado de autos con sistemas de bajo consumo de agua y energía, en línea con criterios de sustentabilidad. La planta baja, en tanto, podrá utilizarse para ferias artesanales y actividades culturales.

Desde el municipio destacaron que el estacionamiento tendrá uso público y también funcionará como soporte para el complejo cultural y de capacitación de la zona. El objetivo es mejorar la movilidad urbana en un punto donde la demanda de espacios para estacionar es constante.

El anteproyecto ya fue finalizado por el equipo técnico municipal y será enviado al Concejo Deliberante para su tratamiento. La obra se ejecutará mediante una licitación pública con participación de inversores privados, a través de un sistema de concesión que permitirá recuperar la inversión con la explotación del servicio.

Según estimaciones oficiales, el llamado a licitación podría concretarse en un plazo de entre 90 y 120 días. En términos económicos, se calcula que la construcción generará unos 50 puestos de trabajo directos y alrededor de 100 indirectos.

Con esta iniciativa, el municipio busca sumar infraestructura clave para el centro neuquino y, al mismo tiempo, incorporar nuevos espacios verdes y de uso recreativo en uno de los sectores más transitados de la ciudad.