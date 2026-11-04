La Municipalidad de Villa La Angostura avanza en uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de los últimos años: el traslado y construcción de una nueva pista de atletismo en el predio Andrés Martín/Adrián Mercado.

La iniciativa fue anunciada por el intendente Javier Murer y forma parte de la planificación prevista para 2027, con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva de la localidad y ampliar las posibilidades de entrenamiento y competencia para deportistas locales.

Según informó el gobierno municipal, el proyecto contempla una pista de atletismo de 400 metros de longitud, con seis andariveles y superficie sintética, características que la convertirían en la segunda pista sintética reglamentaria de la provincia del Neuquén.

Una inversión de casi mil millones de pesos

Para avanzar con la obra, el Ejecutivo incorporó al proyecto de Presupuesto 2027 una partida de 950 millones de pesos destinada a la intervención integral del predio.

La propuesta no incluye únicamente la pista. También prevé la construcción de un cerco perimetral, gradas para espectadores, sanitarios y otras obras complementarias vinculadas al funcionamiento del complejo deportivo.

El diseño contempla la ubicación de la pista alrededor de la cancha de fútbol existente, generando un espacio apto para distintas disciplinas atléticas, entre ellas velocidad, medio fondo, fondo y carreras con vallas.

Un espacio para formar y competir

Desde el municipio señalaron que la planificación es desarrollada por la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Deportes, junto a las áreas técnicas municipales y con asesoramiento especializado.

La iniciativa apunta a generar mejores condiciones para el desarrollo del atletismo en la localidad y evitar que muchos deportistas deban trasladarse a otras ciudades para acceder a infraestructura adecuada para entrenamientos o competencias oficiales.

Con este proyecto, Villa La Angostura busca dar un nuevo paso en materia deportiva, con una obra que, de concretarse, colocaría a la localidad entre los pocos puntos de la provincia con una pista sintética reglamentaria y abriría nuevas posibilidades para la realización de eventos y encuentros atléticos.