Villa La Angostura atraviesa horas de dolor por la muerte de Ernesto Rosenberg, reconocido médico ginecólogo y referente de la salud pública neuquina, quien falleció este sábado. Tenía una extensa trayectoria vinculada a la medicina, la militancia y la defensa de los derechos humanos.

Rosenberg había llegado de Tucumán a Villa La Angostura en 1993, luego de regresar al país tras años de exilio. Eligió instalarse en la localidad por su belleza y porque en ese momento no contaba con un médico ginecólogo. Desde entonces, desarrolló allí gran parte de su vida profesional y atendió a numerosas mujeres y familias de la comunidad.

Su recorrido por la salud pública neuquina había comenzado mucho antes. Llegó a Neuquén en 1969 para ejercer como ginecólogo en Junín de los Andes. Luego trabajó en Loncopué y, años más tarde, accedió mediante concurso al cargo de director médico del Hospital Castro Rendón de Neuquén capital.

Su rol en la sociedad y la cultura neuquina

A lo largo de su vida también tuvo una fuerte participación política y social. Durante la última dictadura fue perseguido por la Triple A y debió exiliarse. Vivió en distintos países antes de regresar a la Argentina y finalmente establecerse en Villa La Angostura.

En los últimos años, Rosenberg también había compartido parte de su historia a través de la escritura. En 2024 presentó “Astillas de caleidoscopio”, un libro en el que reunió relatos, poemas, reflexiones sobre medicina, política y distintas experiencias de su vida.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas expresiones de pesar entre colegas, dirigentes, docentes, militantes y personas que compartieron distintos momentos de su vida.

Desde ATEN Capital lo despidieron y acompañaron a su compañera de vida, Blanca López, junto a familiares, amigos y compañeros. Villa La Angostura despide a uno de los médicos que durante décadas estuvo vinculado a la atención de su comunidad y que convirtió a la localidad cordillerana en su hogar.