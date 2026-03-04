El escritor patagónico Germán Gorosito habló en el programa La Segunda Mañana, que se transmite por AM550, y presentó su libro "Lolín, la dulzura revolucionaria", una obra que rescata la vida, la transformación y el legado de una de las mujeres más emblemáticas de la lucha por los derechos humanos en la Patagonia.

El libro forma parte de un proyecto mayor que el autor impulsa junto a su compañera Debra, orientado a investigar y narrar historias de mujeres patagónicas que dejaron una huella profunda en sus comunidades. “Empezamos a trabajar en la investigación de mujeres de la Patagonia que nos han llenado de sabiduría y enseñanza. Lolín fue el punto de partida”, explicó.

La obra reconstruye el recorrido de una mujer que llevó una vida cotidiana como ama de casa y trabajadora hasta que un hecho trágico, el asesinato de su hijo durante la última dictadura militar, marcó un antes y un después. A partir de ese momento, Lolín atravesó una profunda transformación personal que la convirtió en militante activa por la memoria y los derechos humanos.

El relato está construido como una narrativa poética y cuenta con el aporte de artistas visuales, entre ellos el dibujante Chelo Candia, quien acompañó la obra con ilustraciones que refuerzan la dimensión simbólica de la historia.

Durante la entrevista, Gorosito destacó que el mensaje de Lolín trasciende su historia individual. “No es solamente Lolín. Son las madres. Y las madres no son solo las madres, son todas las mujeres. Ella hablaba de socializar la maternidad de la lucha, no pensar solo en el hijo propio, sino en el conjunto”, sostuvo.

En el marco de los 50 años del último golpe militar, el escritor reflexionó sobre la importancia de la memoria en el presente. “Estamos viviendo un momento histórico donde vuelven a ponerse en debate cuestiones que parecían saldadas. Por eso es fundamental visibilizar estas historias para que no vuelva a pasar lo que ya pasó”, afirmó.

El proceso de escritura tuvo un momento especialmente significativo: el libro llegó a manos de Lolín el día de su cumpleaños número 100. “Fue mágico. El primer ejemplar lo recibió como si fuera un nieto más. Era una mujer que impulsaba a hacer cosas, que contagiaba energía y fortaleza”, recordó.

La presentación se realizará este viernes a las 19 horas en el Espacio Cultural de la ex Legislatura provincial, con un formato literario-musical y audiovisual que incluirá la participación del autor, intervenciones artísticas y registros de la propia voz de Lolín.

Mira la entrevista completa: