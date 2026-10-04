Homicidio en Villa La Angostura: investigan si mató a su hija de 3 años para causar sufrimiento a su pareja

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que inició una investigación por el homicidio de una niña de 3 años ocurrido en Villa La Angostura y que el principal sospechoso es el padre de la menor, quien permanece internado con custodia policial en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

De acuerdo con la información preliminar reunida por la Fiscalía y la Policía de Neuquén, el hecho ocurrió este sábado alrededor de las 18:30, en una vivienda ubicada sobre la avenida Siete Lagos. La investigación sostiene, en esta etapa inicial, que se produjo una agresión de un hombre hacia su pareja, mientras se encontraba en el lugar la hija de ambos, quien fue atacada con un arma blanca y murió en la vivienda.

El hombre, que resultó herido en el cuello y fue trasladado inicialmente al hospital de Villa La Angostura, permanece internado en San Martín de los Andes debido a la gravedad de la lesión que presentaba. Según informó el MPF, se habría autolesionado después de agredir a la niña.

Todavía no fue acusado formalmente

Debido a su estado de salud, la Fiscalía todavía no pudo realizar la formulación de cargos contra el sospechoso. El fiscal del caso, Adrián De Lillo, ordenó que permanezca internado bajo custodia policial y aguardará su evolución médica para avanzar con esa instancia judicial.

Mientras tanto, la investigación continúa con distintas medidas destinadas a reunir evidencia y establecer con precisión cómo ocurrió el ataque.

El fiscal también solicitó al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial que realice la autopsia de la niña, procedimiento que se llevará adelante en la ciudad de Neuquén.

Allanamiento y búsqueda de pruebas

Además, el MPF solicitó autorización a un juez de garantías para realizar un allanamiento en la vivienda donde ocurrió el crimen. El objetivo es secuestrar elementos que puedan resultar relevantes para la investigación, entre ellos el arma utilizada en el ataque, teléfonos celulares, prendas de vestir y rastros vinculados con el hecho, además de cualquier otro elemento de interés para la causa.

La escena también es sometida a peritajes de Criminalística, mientras los investigadores avanzan con el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector.

Qué delito investiga la Fiscalía

El MPF informó que, en esta etapa de la investigación, el delito que se analiza es homicidio doblemente calificado. Las agravantes consideradas por la Fiscalía son que el hecho habría sido cometido contra un descendiente y que se habría producido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que el acusado mantuvo una relación de pareja.

La calificación podría ser precisada o modificada a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas.

La causa está a cargo del fiscal Adrián De Lillo, junto al asistente letrado Ramiro Amaya, bajo la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila y con la colaboración de la Policía de Neuquén.

Por el momento, la prioridad de la investigación está puesta en preservar la evidencia, determinar la secuencia del episodio y establecer las responsabilidades penales correspondientes.