Villa La Angostura volverá a recibir una de las propuestas regionales orientadas a promover el encuentro, la participación y el bienestar de mujeres y diversidades. Se trata de la quinta edición de “Huellas con Ritmo”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén que convocará a participantes de distintas localidades de la zona sur.

El encuentro se desarrollará durante dos jornadas, desde el sábado 28 de noviembre a las 13 hasta el domingo 29 a las 14, en las instalaciones del Gimnasio Municipal Adrián Mercado.

Actividad física, recreación y espacios de acompañamiento

La propuesta combina actividades al aire libre, movimiento y momentos de intercambio comunitario. Entre las opciones previstas se encuentran recorridos de trekking y otras experiencias en contacto con la naturaleza, además de clases de ritmos y expresión corporal destinadas a fomentar la actividad física y la recreación.

La programación también incluirá talleres y espacios de acompañamiento vinculados a la salud integral, la promoción de derechos y la prevención de violencias, junto con información sobre programas y herramientas de apoyo disponibles desde el Estado provincial.

Una experiencia para compartir en comunidad

Como parte de la experiencia, quienes lo deseen podrán permanecer durante la noche en el gimnasio municipal, ya que la organización habilitará un pernocte optativo para las participantes.

Desde la organización destacaron que el objetivo del encuentro es generar espacios de integración, recreación y fortalecimiento de vínculos, promoviendo además el acceso a información y recursos vinculados al bienestar y la autonomía de mujeres y diversidades.

La actividad está dirigida a participantes de toda la región de Los Lagos del Sur y forma parte de las acciones provinciales orientadas al empoderamiento y la construcción de comunidades más inclusivas.