Con el objetivo de afianzar la presencia territorial y acercar herramientas concretas a las familias del interior, la Secretaría de Vivienda y Hábitat y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) presentaron en Villa la Angostura las líneas de créditos hipotecarios no bancarios del programa Neuquén Habita.

Del encuentro participaron más de 50 vecinos que pudieron conocer en detalle las características de esta política pública orientada a dar respuesta a la demanda habitacional y promover el arraigo en la región de los Lagos del Sur.

La jornada se realizó en el Centro de Congresos y Convenciones de Villa la Angostura, con la asistencia de la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio y el intendente de la localidad, Javier Murer.

Desde la puesta en marcha del programa, impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, se registra un fuerte impacto en toda la provincia, superando las 3.800 familias inscriptas. En el caso particular de la región de los Lagos del Sur, se contabilizan más de 510 familias interesadas, que ya iniciaron sus consultas y trámites para acceder a los beneficios, de las cuales 88 son de Villa la Angostura.

Desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat destacaron que estos préstamos se sostienen íntegramente con recursos provinciales y bajo un modelo de gestión directa -sin intermediación bancaria-, basado en el principio de recupero solidario. De este modo, el pago de las cuotas por parte de los adjudicatarios retorna al Fondo Neuquino para la Vivienda, garantizando la sustentabilidad del sistema y permitiendo que más personas accedan a su casa propia en el futuro.

Detalles del financiamiento y requisitos

Las líneas crediticias contemplan un cupo provincial de hasta 4.000 préstamos y se estructuran en dos modalidades principales: la línea de construcción que tiene un financiamiento del 100% del proyecto para vivienda única con un monto de hasta 150 millones de pesos. Y la línea de ampliación y refacción destinada a mejorar u optimizar inmuebles existentes, con un tope de asistencia de hasta 75 millones de pesos.

Ambas opciones ofrecen esquemas de cuotas previsibles y accesibles que en ningún caso superan el 30% de los ingresos netos del grupo familiar. Los préstamos cuentan con el soporte y la asistencia técnica del Banco Provincia del Neuquén (BPN) para su canalización administrativa.

Entre los requisitos fijados para la postulación se contempla: tener entre 18 y 65 años, contar con residencia acreditada en la provincia, estar inscriptos en el Registro Único Provincial de Vivienda (Ru.Pro.Vi), poseer titularidad del terreno mediante escritura y no registrar antecedentes en el Registro de Deudores Alimentarios ni en el de Violencia Familiar.





