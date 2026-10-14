Villa El Chocón celebró el egreso de los primeros 35 técnicos superiores en Gastronomía, quienes completaron una formación dictada en la localidad a través del anexo del Instituto Superior para la Educación Tecnológica y Productiva del Neuquén (ISETeP). El acto se realizó el viernes en el gimnasio municipal, con la participación de autoridades educativas, representantes municipales, docentes, familiares y estudiantes.

La primera promoción estuvo integrada por vecinos de Villa El Chocón, Centenario, Cutral Co, Picún Leufú, Piedra del Águila, Plottier, Paso Aguerre y Senillosa. La propuesta permitió que estudiantes de distintas localidades accedieran a una carrera de nivel superior sin tener que trasladarse a otros centros educativos para cursarla.

La iniciativa se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre las autoridades educativas provinciales y la Municipalidad de Villa El Chocón, encabezada por el intendente Pablo Di Fonzo. El objetivo es ampliar las oportunidades de formación profesional y fortalecer el desarrollo productivo de la región.

Una carrera pública para formar profesionales en gastronomía

La Tecnicatura Superior en Gastronomía se dictó en el anexo del ISETeP y constituyó la primera experiencia de cursada integral de esta propuesta educativa en Villa El Chocón.

La formación es pública y gratuita y apunta a preparar profesionales para desempeñarse en el sector gastronómico y turístico. Entre sus objetivos se encuentra la revalorización de los productos e insumos regionales, con posibilidades de aplicación en restaurantes, emprendimientos gastronómicos y servicios vinculados al turismo.

La llegada de esta oferta a la localidad también busca reducir las barreras geográficas para acceder a estudios superiores. Para quienes viven en ciudades más pequeñas o alejadas de los principales centros educativos, contar con una carrera en su propia región puede facilitar la continuidad de los estudios y favorecer el arraigo.

Qué dijeron las autoridades educativas

Durante el acto participó la directora provincial de Educación Superior del Consejo Provincial de Educación (CPE), Ana Laura Sotz, quien destacó las inversiones en infraestructura escolar y las medidas destinadas a fortalecer el sistema educativo neuquino.

Según expresó, la inversión en edificios escolares nuevos y ampliados permitirá alcanzar los 100.000 metros cuadrados de infraestructura educativa en la provincia. También mencionó la creación de cargos docentes, los programas de mantenimiento y las iniciativas pedagógicas orientadas a los distintos niveles y modalidades.

La ceremonia contó además con la presencia de Mariana Cornejo, directora del Distrito Educativo X; Bruno Caballero, jefe de Gabinete municipal; y José Benítez, presidente del Concejo Deliberante de Villa El Chocón.

El impacto de la formación en el turismo regional

La capacitación en gastronomía puede contribuir al desarrollo de una actividad turística que requiere servicios de alimentación, atención al visitante y propuestas vinculadas con la identidad de cada destino.

En ese marco, la formación de profesionales en Villa El Chocón representa una oportunidad para ampliar las capacidades locales y promover el uso de productos regionales en la elaboración de alimentos y en nuevos emprendimientos.

La posibilidad de estudiar en la propia localidad también puede favorecer la permanencia de los estudiantes en sus comunidades y facilitar que los conocimientos adquiridos se apliquen en negocios y servicios de la zona. Sin embargo, el impacto laboral de esta primera promoción dependerá de las oportunidades de empleo, las prácticas profesionales y la evolución de la actividad gastronómica y turística regional.

Una primera promoción que abre nuevas posibilidades

El egreso de los 35 estudiantes marca un hito para la educación superior en Villa El Chocón y constituye el primer resultado concreto de la implementación local de esta tecnicatura.

Por el momento, la información difundida no precisa cuándo comenzará una nueva cohorte ni cuántas vacantes estarán disponibles para futuras inscripciones. La continuidad de la propuesta será un dato relevante para conocer cómo evoluciona esta oferta de formación técnica en la región.