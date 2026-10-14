La falta de servicio de telefonía móvil de Movistar afecta desde hace cinco días a localidades del interior de Neuquén, entre ellas Aluminé, Villa Pehuenia, Moquehue, Loncopué y Caviahue. La interrupción genera dificultades para comunicarse, realizar pagos electrónicos y desarrollar actividades comerciales, especialmente en zonas con movimiento turístico.

Ante los reclamos de vecinos y autoridades municipales, la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, encabezada por Pablo Tomasini, solicitó explicaciones a la empresa y requirió información al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) sobre las medidas previstas para solucionar el problema.

Hasta el momento, la información disponible no precisa las causas técnicas de las interrupciones ni establece una fecha para la restitución completa del servicio. Mientras continúan las gestiones, los usuarios esperan una respuesta concreta de la compañía.

Cómo afecta la falta de señal a vecinos y comerciantes

La interrupción de la telefonía móvil no solo dificulta las comunicaciones personales. También puede complicar las operaciones cotidianas de comercios, emprendimientos turísticos y trabajadores que dependen de la conectividad para desarrollar sus actividades.

Tomasini advirtió que contar con un servicio adecuado resulta fundamental para realizar pagos electrónicos, estudiar, trabajar y mantener el contacto entre vecinos y familiares.

El impacto adquiere especial relevancia en localidades turísticas, donde los visitantes necesitan comunicarse para organizar sus viajes, consultar servicios y resolver cuestiones relacionadas con el alojamiento y el transporte.

En esos lugares, una falla prolongada puede sumar dificultades a la actividad comercial y a la atención de quienes visitan la región.

La importancia de la infraestructura para el interior neuquino

Tomasini reclamó mayores inversiones en infraestructura para garantizar un servicio adecuado y evitar que las condiciones climáticas de la región se conviertan en un impedimento recurrente.

La cobertura y la continuidad de las comunicaciones son especialmente importantes en localidades cordilleranas y zonas alejadas de los principales centros urbanos, donde las distancias pueden dificultar el acceso a servicios alternativos.

Sin embargo, no se precisó si las fallas actuales están relacionadas con el clima, problemas de infraestructura, desperfectos técnicos u otra causa. Para establecer el origen de la interrupción será necesario contar con una explicación oficial de la compañía.

Los antecedentes del reclamo por la conectividad en Neuquén

Los problemas actuales se producen en un contexto de reclamos previos por la calidad de los servicios de telefonía e internet en el interior provincial.

En septiembre de 2026, la Provincia anunció una sanción de $241 millones contra Movistar por deficiencias en los servicios de telefonía e internet en Caviahue, Loncopué y El Huecú. La medida se vinculó con interrupciones constatadas durante inspecciones de Protección al Consumidor.

Además, meses antes, el organismo provincial había advertido sobre reclamos relacionados con las fallas de conectividad en distintas localidades, con especial preocupación por las consecuencias para el turismo y las actividades comerciales.

Estos antecedentes permiten dimensionar que las dificultades de comunicación en la región no constituyen un asunto exclusivamente técnico: también involucran la calidad de un servicio esencial para la vida cotidiana y la economía local.