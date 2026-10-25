Villa Pehuenia vive este domingo el último día de la 2da Regata Provincial del Pehuén, una propuesta que reúne a veleros de Cinco Saltos y San Martín de los Andes y que tendrá distintas actividades a lo largo de la jornada.

La competencia comenzó temprano y, cerca de las 11.30, los veleros realizaron la primera salida del día, dando inicio a la actividad prevista para el cierre de esta segunda edición.

La Regata Provincial del Pehuén cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue y es organizada por el Club Náutico Lago Pellegrini.

Además de la competencia, la programación contempla una propuesta para quienes quieran tener su primera experiencia sobre un velero. Antes del almuerzo se realizarán paseos de bautismo, abiertos a quienes quieran sumarse y conocer de cerca la actividad.

Para participar de los paseos no es necesario realizar una inscripción previa: los interesados deben acercarse directamente a la playa para anotarse.

Locro y premiación para cerrar la regata

Luego de la actividad en el agua, la jornada continuará con un almuerzo en el que habrá locro para acompañar el cierre de la segunda edición de la regata.

Finalmente, el encuentro concluirá con una premiación simbólica para los participantes, como cierre de la competencia que durante este domingo tiene su última jornada en Villa Pehuenia.

De esta manera, la 2da Regata Provincial del Pehuén transita sus últimas horas con actividad náutica, paseos para quienes quieran subir por primera vez a un velero y un encuentro final entre los participantes.