La 2.ª Regata Provincial del Pehuén comenzó este sábado en el lago Moquehue, en Villa Pehuenia Moquehue, con seis veleros en competencia y un escenario de cielo despejado y sol pleno. La actividad reúne a navegantes de Neuquén y Río Negro y combina deporte náutico con propuestas para vecinos y turistas.

La competencia está organizada por el Club Náutico Lago Pellegrini, de Cinco Saltos, Río Negro, con la participación del Club Náutico San Martín, de San Martín de los Andes, y el apoyo de la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue. La jornada continúa con regatas a lo largo del día y también se ofrecen paseos de bautismo en velero.

Después del éxito de la primera edición

La propuesta vuelve después de su primera edición, realizada el año pasado, y permite acercarse a la navegación a vela en uno de los lagos de la cordillera neuquina. La programación también incluye una feria de productos artesanales y gastronomía.

Las embarcaciones recorren un circuito delimitado por boyas y supervisado por la Prefectura Naval Argentina (PNA). Una lancha acompaña la actividad para controlar el desarrollo de las pruebas y colaborar con la seguridad de la navegación.

Los horarios de las carreras pueden modificarse según las condiciones del viento. A diferencia de las embarcaciones a motor, los veleros dependen de la fuerza y la dirección de las corrientes de aire para avanzar.

Además de la Regata Provincial del Pehuén, los asistentes podrán disfrutar de una feria de productos artesanales - Foto: Gentileza

Según explicaron los organizadores, el motor se utiliza únicamente para salir del muelle y llegar a aguas profundas. Una vez iniciado el recorrido, la navegación depende de las velas y de la habilidad de los tripulantes.

Cómo se navegan los barcos de la Regata del Pehuén

Varios de los veleros participantes son de tipo Pampero, una embarcación utilizada como barco-escuela para aprender las técnicas básicas de navegación a vela.

Cada barco lleva dos tripulantes con tareas diferenciadas. Uno se ubica en la parte trasera y controla el rumbo, mientras que el otro se ocupa de las velas para aprovechar el viento y mantener la dirección de navegación.

Esta modalidad convierte a la regata en una oportunidad para observar de cerca cómo se coordinan las maniobras y cómo los navegantes adaptan sus decisiones a las condiciones cambiantes del lago.

Habrá paseos de bautismo en velero

La actividad no está reservada únicamente a quienes compiten. Desde las 14 de este sábado, los visitantes podrán participar de paseos de bautismo, una alternativa para quienes quieran subir a un velero y conocer la experiencia de navegar.

Habrá paseos en velero de bautismo - Foto: Gentileza

Para anotarse, hay que acercarse a la playa y consultar a los informantes turísticos, que registran a las personas interesadas. Las salidas se organizan entre una regata y otra, por lo que la disponibilidad y los horarios dependen del desarrollo de la competencia.

La propuesta suma una alternativa recreativa para quienes visitan Villa Pehuenia Moquehue durante el fin de semana. Antes de acercarse, conviene consultar en el lugar por los turnos disponibles y las condiciones para participar.

Una feria artesanal acompaña la jornada junto al lago

La actividad también se extiende a la costa, donde funciona una feria con alfajores, delicias artesanales, empanadas y artesanías. La combinación de navegación, gastronomía y producción local amplía la propuesta para quienes prefieren disfrutar del evento desde tierra firme.

El encuentro ofrece así una oportunidad para recorrer la costa del lago Moquehue, observar las embarcaciones y conocer parte de la oferta de productores y emprendedores de la zona.

La regata continúa el domingo en Moquehue

La programación prevé más actividad durante este domingo, con nuevas oportunidades para acercarse a la costa y seguir las pruebas náuticas. La continuidad de las regatas estará condicionada por el viento, un factor determinante para el desarrollo de la competencia.

La segunda edición de la Regata Provincial del Pehuén vuelve a poner en escena la navegación a vela en la cordillera neuquina y suma una propuesta turística que integra deporte, paisaje y actividades abiertas al público.