De milagro no terminó en el lago: fuerte choque entre dos vehículos en Bariloche dejó dos personas heridas

Dos personas resultaron heridas en Bariloche este sábado 26 de septiembre tras un fuerte choque entre dos vehículos sobre la avenida Bustillo, mientras rige un alerta amarillo por lluvias y las condiciones de circulación se encuentran afectadas por el asfalto mojado. El impacto ocurrió minutos antes de las 13, a la altura del kilómetro 20, en una pronunciada curva ubicada cerca del acceso a Península San Pedro.

Como consecuencia del choque, un hombre sufrió una posible fractura en uno de sus miembros superiores y un menor presentó lesiones. Ambos fueron asistidos en el lugar por los equipos de emergencia que acudieron tras el aviso.

Uno de los vehículos involucrados, un Toyota Yaris gris, quedó a centímetros de desbarrancar hacia el lago, según informó El Cordillerano. El otro rodado, que sería un Subaru Legacy Wagon, sufrió importantes daños materiales como consecuencia del impacto.

Un operativo con bomberos y personal policial

De acuerdo con el parte de Bomberos Voluntarios Cerro Campanario, el operativo comenzó a las 12:32 en el kilómetro 20 de la avenida Bustillo. Tres móviles y ocho bomberos voluntarios trabajaron en el lugar, junto con personal policial y una ambulancia que asistió a las personas involucradas.

Bomberos, policías y personal sanitario trabajaron en el lugar para asistir a las dos personas heridas.

El choque se produjo en una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias para este sábado 26 y domingo 27 de septiembre. Para ambas jornadas se prevén precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros, especialmente durante la tarde, mientras que en las zonas más altas existe además posibilidad de nevadas.

En este contexto, el asfalto mojado constituye una condición adicional para quienes circulan por la avenida Bustillo y las rutas de la zona. Por el momento, no se informó oficialmente que la lluvia o el estado de la calzada hayan sido determinantes en el accidente, y las circunstancias del choque son materia de investigación.