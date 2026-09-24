Choque entre una camioneta y una moto en el ingreso a la UNCo: el motociclista intentó pasar por la derecha

Una mañana nublada y de intenso tránsito tuvo como escenario un accidente vial, cerca de las 8.30 de este jueves 24 de septiembre, en la esquina de avenida Leloir y calle Buenos Aires, en la ciudad de Neuquén. El siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux y una moto, en uno de los accesos a la Universidad Nacional del Comahue.

Según las primeras informaciones, la camioneta era conducida por una mujer que circulaba en sentido este-oeste y, al realizar un giro hacia su derecha, fue impactada por la motocicleta. El motociclista habría intentado avanzar por el lado derecho del vehículo, ingresando en el denominado punto ciego de la conductora.

La Toyota Hilux sufrió un raspón y una abolladura sobre la puerta del acompañante. Foto: Mejor Informado.

El impacto se produjo sobre el lateral derecho de la Toyota Hilux, a la altura de la puerta del acompañante. En las imágenes tomadas en el lugar puede observarse el raspón y la abolladura que quedaron sobre la puerta como consecuencia del choque.

El hombre que circulaba en la moto sufrió algunos golpes y fue asistido en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). Una ambulancia intervino para evaluar su estado, aunque en principio las lesiones no revestirían gravedad.

El motociclista fue asistido por personal del SIEN tras sufrir algunos golpes durante el impacto. Foto: Mejor Informado.

El accidente generó algunas demoras y obligó a implementar un desvío para quienes ingresaban a la Universidad Nacional del Comahue por calle Buenos Aires. Personal que trabajaba en el sector ordenó la circulación mientras se realizaban las tareas posteriores al impacto.