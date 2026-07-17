La reconstrucción oficial del choque que paralizó la Ruta 67

La Policía de Neuquén dio a conocer este viernes nuevos detalles sobre el violento choque ocurrido en la Ruta 67, a la altura del kilómetro cuatro, frente al ingreso de una base de Halliburton, en la zona noroeste de la capital provincial.

Según confirmó el jefe Judicial de la División Tránsito, el subcomisario Patricio Retamal, el siniestro se registró alrededor de las 6:30 y dejó un saldo de siete personas hospitalizadas, una cifra superior a la que se conocía inicialmente.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, una Renault Kangoo, en la que viajaban cinco personas mayores de edad, se encontraba detenida sobre la banquina con orientación hacia el norte e intentó cruzar la ruta para ingresar al predio de la empresa petrolera. En ese momento fue impactada sobre su lateral izquierdo por una Ford Ranger que circulaba en sentido norte con dirección hacia la Ruta 51.

"La Ford Ranger circulaba en sentido norte, yendo hacia la Ruta 51, cuando la Kangoo hace el giro a la izquierda, impactaron sobre el lateral izquierdo", explicó Retamal en diálogo con AM550.

Siete personas fueron hospitalizadas y una sufrió una fractura de cráneo

Tras el fuerte impacto, ambulancias, Bomberos y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes de ambos vehículos.

"Llegó personal de Salud, Bomberos y de la jurisdicción. Traslado de siete personas", confirmó el subcomisario.

La conductora de la Kangoo fue quien sufrió las lesiones de mayor gravedad. Según informó Retamal, presentó politraumatismos múltiples y una fractura de cráneo, por lo que fue derivada al hospital Castro Rendón de Neuquén.

"De las siete personas heridas que fueron trasladadas, la más grave es la conductora de la Kangoo, que resultó con politraumatismos múltiples y fractura craneal, pero no corre riesgo de vida", detalló.

El resto de los ocupantes fue derivado a distintos centros de salud para recibir atención médica.

Las condiciones del lugar también son parte de la investigación

Además de reconstruir la mecánica del choque, la investigación analiza las condiciones en las que ocurrió el siniestro.

Retamal indicó que, al momento del accidente, en ese sector de la Ruta 67 había escasa iluminación y presencia de neblina, dos factores que forman parte del análisis junto con las pericias realizadas sobre ambos vehículos.

"En el lugar hay carencia de iluminación, y a eso se suma la neblina", señaló.

El jefe policial también recordó que en ese tramo existen dársenas especialmente construidas para realizar este tipo de maniobras de ingreso y egreso hacia las empresas instaladas en la zona.

Un corredor con intenso movimiento hacia el sector petrolero

La Ruta 67 es uno de los principales corredores utilizados por trabajadores y empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

El choque provocó un importante operativo de emergencia y obligó a reducir parcialmente la circulación mientras trabajaban ambulancias, Bomberos, efectivos policiales y peritos de la División Tránsito.

Con la información oficial incorporada a la investigación, ahora serán las pericias las que determinarán si existieron otros factores que contribuyeron al accidente y si hubo responsabilidades en la maniobra que terminó con siete personas hospitalizadas.