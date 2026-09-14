En el corazón del Mar Egeo, una convocatoria dirigida a voluntarios que busquen una experiencia diferente durante el verano europeo, puede estar esperándote.



La propuesta se centra en un voluntariado orientado al cuidado y bienestar de gatos, combinando la posibilidad de colaborar en una causa social con la vida en una tranquila isla de Grecia.



La actividad principal consiste en brindar apoyo diario con las tareas relacionadas a la atención y protección de los felinos, esto implica participar activamente en la rutina del refugio, dedicado a mejor la calidad de vida de los animales.



Los voluntarios colaboran con la alimentación, el cuidado sanitario, la socialización y el mantenimiento general del espacio, de esta manera adquieren experiencia en el ámbito de bienestar animal.

El trabajo se desarrolla en una isla, con paisajes mediterráneos y un ritmo de vida pausado, que permite integrarse a la comunidad local y conocer de cerca la cultura griega.



El voluntariado está a cargo de la organización no gubernamental Syros Cats, que desde hace varias temporadas abre sus puertas a colaboradores de distintos países.



El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de gatos abandonados y callejeros.



Las solicitudes para la temporada 2027, están divididas en dos períodos. Quienes deseen participar entre enero y junio, podrán inscribirse a partir del 1 de septiembre de 2026, mientras que la convocatoria para los meses de julio a diciembre, abrirá en noviembre de éste año.



El programa se desarrolla en la isla de Siros, la capital de Las Cícladas, en el mar Mediterráneo.



La propuesta incluye alojamiento en una vivienda compartida, donde cada colaborador dispone de una habitación privada. Se incluye desayuno diario y servicios básicos, agua, electricidad y conexión wifi.

El refugio está diseñado para facilitar el trabajo en equipo y la autonomía de los participantes, que comparten espacios comunes como la cocina, el baño y la sala de estar.



Cada persona debe hacerse cargo de los gastos de transporte hasta la isla, incluyendo pasajes de avión y ferry, como de sus comidas diarias, compras personales o cualquier otra actividad fuera de las tareas establecidas por la organización. Si el voluntario no cuenta con cobertura médica europea, debe gestionar y costear un seguro de viaje internacional.



La estancia mínima es de un mes, ya que las tareas requieren tiempo de adaptación y aprendizaje para poder realizarlas responsablemente.



El trabajo diario implica:

Seis horas de dedicación, cinco días a la semana.

Las tareas incluyen alimentación de los gatos, limpieza de areneros y lugares comunes.

Administración de medicamentos y tratamientos para gatos que lo requieran.

Recepción de visitantes que participen en recorridos guiados.

Se requiere compromiso, responsabilidad y madurez a los participantes, quienes deberán contar con experiencia laboral previa y un manejo funcional del idioma inglés.



No se admiten menores de 25 años, niños ni mascotas entre los voluntarios.



A cambio, en las horas libres, los participantes podrán disfrutar de playas de arena, pequeñas calas y pueblos costeros, donde predominan los ritmos locales y la hospitalidad tradicional.