El Bolsón es uno de los destinos más elegidos e imponentes para visitar en el sur de la Argentina. Aquellos que quieran conocer este lugar de la Patagonia pueden hacerlo de una manera diferente. Un hostel busca voluntarios y ofrece alojamiento gratis con desayuno incluido a cambio de ayudar con distintas tareas de mantenimiento.

La propuesta está publicada en Workaway y figura con actividad reciente en 2026. La convocatoria requiere una permanencia mínima de dos semanas. Está orientada a personas que quieran conocer este rincón patagónico mientras colaboran con el funcionamiento del lugar.

Dónde queda el hostel de El Bolsón

El establecimiento está ubicado a unos 5 kilómetros del centro de El Bolsón. En un entorno rodeado de naturaleza y cerca de un pequeño río.

Buscan voluntarios para un hostel a 5 km de El Bolsón

Para llegar hasta el pueblo hay transporte público cada una hora. También existe la posibilidad de viajar en taxi o caminar por caminos rurales durante aproximadamente 40 minutos. El lugar está pensado tanto para huéspedes como para quienes participan del intercambio. El entorno natural es uno de los principales atractivos de la propuesta.

Qué tareas realizan los voluntarios

Quienes se suman al intercambio colaboran con distintas actividades necesarias para mantener el establecimiento en funcionamiento. Entre las tareas que aparecen en la convocatoria se encuentran:

Trabajos de jardinería

Mantenimiento general

Limpieza de las instalaciones

Ayuda en la recepción

Organización de distintos espacios del hostel

Tareas vinculadas con la atención de los huéspedes

Para colaborar en recepción puede resultar útil hablar español, aunque la convocatoria aclara que no necesariamente es un requisito. El lugar recibe viajeros de distintos países y el intercambio cultural forma parte de la experiencia. Por otro lado, los exvoluntarios del lugar aseguraron haber trabajado mediante turnos organizados.

Qué ofrece el voluntariado de El Bolsón

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que el hostel brinda alojamiento y desayuno a quienes colaboran. El hospedaje puede ser:

Una cama en una habitación compartida

Una carpa, cuando las condiciones climáticas lo permiten

El establecimiento dispone de carpas para prestar a los voluntarios. En cuanto al desayuno, incluye:

Pan casero integral

Mermeladas

Cereales

Café

Té

Mate

La zona de El Bolsón es conocida por sus montañas, senderos y paisajes de la Patagonia. Desde el establecimiento también se puede acceder a un pequeño sector junto al río ubicado dentro de la propiedad. La convocatoria destaca además el intercambio cultural: el equipo combina personas de Argentina, Alemania y Estados Unidos. Mientras que una gran parte de los huéspedes llega desde distintos países.