El lunes 14 de septiembre de 2026, American Jet concretó el primer vuelo comercial entre la ciudad de Neuquén y Chos Malal, recuperando una conexión aérea regular para el norte neuquino. El servicio se realizó en una aeronave Dornier de 19 plazas y permitió completar el trayecto en aproximadamente 50 minutos.

El vuelo inaugural fue recibido por vecinos de Chos Malal y contó con la presencia de funcionarios, autoridades locales, periodistas y representantes de American Jet. Desde la provincia destacaron que la conectividad aérea forma parte de una estrategia más amplia de integración territorial.

Durante la jornada, el secretario del Interior, Gustavo Coatz, y el gerente comercial de American Jet, Juan Maravilla, hablaron con el móvil de Prima Multimedios sobre el significado del regreso de los vuelos, las características de la operación y los desafíos para sostenerla en el tiempo.

El norte neuquino volvió a tener conexión aérea regular

El primer vuelo llegó a Chos Malal cerca de las 10.50, luego de partir desde Neuquén a las 10. La programación inicial contempla dos frecuencias semanales, los lunes y jueves.

Los lunes, el vuelo de regreso parte de Chos Malal a las 11.20 y llega a Neuquén a las 12.10. Los jueves, la salida desde Neuquén está prevista para las 13.10, con llegada a Chos Malal a las 13.55, mientras que el regreso parte a las 14.25.

La nueva alternativa permite conectar en menos de una hora dos puntos de la provincia cuyo traslado por vía terrestre demanda varias horas.

Para Gustavo Coatz, el regreso del servicio no debe ser entendido solamente como una cuestión de transporte. Durante la entrevista, planteó que volar representa una herramienta de integración para una región que busca ampliar sus oportunidades de desarrollo.

El funcionario vinculó además la conectividad con otros proyectos que atraviesan al norte neuquino, entre ellos la actividad vinculada a Vaca Muerta, la educación superior y la futura infraestructura asociada a un eventual corredor bioceánico.

Un vuelo de 50 minutos que reemplaza varias horas de ruta

Una de las características centrales de la nueva conexión es la reducción del tiempo de viaje.

Juan Maravilla, gerente comercial de American Jet, explicó que el trayecto aéreo demanda aproximadamente 45 a 50 minutos, mientras que por carretera el mismo desplazamiento puede insumir varias veces más tiempo.

La compañía eligió para estas rutas una aeronave Dornier con 19 plazas, un modelo que, según explicó Maravilla, tiene características que permiten adaptarse a distintos aeropuertos, pistas y condiciones geográficas.

La elección adquiere particular importancia para el norte neuquino, donde la conectividad terrestre continúa siendo fundamental para los desplazamientos entre localidades.

El ejecutivo señaló además que American Jet tiene 30 años de experiencia operando en los cielos de Neuquén y que sus tripulaciones cuentan con capacitación bajo estándares internacionales.

La empresa tiene experiencia, además, en el transporte de personal para actividades vinculadas con minería, petróleo y gas, sectores con fuerte presencia en la economía regional.

La operación necesita algo más que aviones

El regreso de los vuelos plantea un segundo desafío: conseguir que la conexión pueda sostenerse más allá del impacto generado por su inauguración.

Maravilla remarcó que este tipo de proyectos requieren la participación de distintos actores. En ese sentido, mencionó la necesidad de una articulación entre el Gobierno provincial, los municipios, American Jet, agencias de viajes y otros operadores privados.

El objetivo es que los vuelos formen parte de la oferta habitual de viajes y no queden limitados a una experiencia puntual.

La sustentabilidad de la operación dependerá, entre otros factores, de la cantidad de pasajeros, la comercialización de los servicios y la capacidad de integrar la conexión aérea con propuestas turísticas y económicas de la región.

En otras palabras, la recuperación del vuelo es el primer paso; mantenerlo activo es el desafío siguiente.

Una conexión que busca integrar al norte neuquino

El regreso de los vuelos se suma a un proceso de recuperación de la infraestructura aérea de Chos Malal.

El aeródromo atravesó durante años una etapa sin operaciones comerciales regulares. Según antecedentes publicados por Mejor Informado, la empresa Transportes Aéreos Neuquén (TAN) dejó de operar allí el 5 de marzo de 1998 y posteriormente hubo otros servicios e intentos de conexión que no lograron sostenerse de manera permanente.

La infraestructura volvió a recibir atención durante los últimos años. En 2024 se completaron trabajos sobre la pista, un paso previo para recuperar la posibilidad de incorporar nuevamente vuelos comerciales.

El nuevo servicio de American Jet representa así una etapa diferente: ya no se trata solamente de contar con una pista operativa, sino de incorporar una conexión regular al sistema de transporte provincial.

La conectividad aérea también impacta en el turismo y la actividad económica

La ruta Neuquén-Chos Malal puede beneficiar tanto a residentes como a visitantes.

Para quienes viven en el norte provincial, la conexión ofrece una alternativa para llegar a la capital neuquina y desde allí acceder a otros servicios, instituciones y conexiones aéreas.

Para el turismo, en tanto, la posibilidad de llegar en menos de una hora puede facilitar el armado de circuitos que incluyan Chos Malal y otros destinos del norte neuquino.

La provincia también incorporó en septiembre una conexión entre Neuquén y Chapelco, con tres frecuencias semanales, ampliando las alternativas de movilidad dentro del territorio provincial. La misma será inaugurada el martes 15 de septiembre.

De esta manera, el mapa aéreo provincial comienza a incorporar nuevamente destinos internos, después de años en los que la conectividad se concentró principalmente en las rutas hacia otras provincias.

¿Qué pasará con los vuelos a Chos Malal?

Por el momento, la programación contempla dos vuelos semanales entre Neuquén y Chos Malal, los lunes y jueves.

El desafío estará en transformar el entusiasmo generado por el vuelo inaugural en una demanda sostenida durante las próximas semanas y meses.

Desde American Jet señalaron que la articulación con organismos públicos, municipios, agencias de viajes y operadores turísticos será importante para alcanzar una ecuación que permita que el servicio sea sustentable.

El resultado de esa primera etapa permitirá conocer si la frecuencia actual alcanza, si existe margen para ampliar la oferta y qué impacto concreto tiene la conexión sobre el turismo, la actividad comercial y los viajes de los habitantes del norte neuquino.