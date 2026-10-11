Un vehículo volcó durante las primeras horas de este domingo sobre la Ruta Nacional 237, en cercanías de Piedra del Águila. En el rodado viajaban dos hombres, quienes recibieron asistencia médica en el lugar.

El hecho fue reportado alrededor de las 7:04, a la altura del kilómetro 1448, cuando el vehículo circulaba desde la ciudad de Neuquén con destino a Alicurá.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que el rodado había volcado y que sus dos ocupantes se encontraban en el interior.

Personal de Salud del Hospital de Piedra del Águila intervino para asistir a ambos hombres y evaluar su estado. De acuerdo con la información difundida, el episodio no dejó consecuencias de gravedad y se registraron únicamente daños materiales en el vehículo.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron el vuelco.