Una familia que atravesaba un difícil momento personal sufrió un siniestro vial este sábado sobre la Ruta Nacional 151, en cercanías de Catriel. El automóvil en el que se trasladaban volcó a la altura del kilómetro 95, pero, afortunadamente, ninguno de sus ocupantes resultó herido.

Cómo ocurrió el vuelco sobre la Ruta Nacional 151 cerca de La Escondida

El accidente ocurrió en el sector conocido como La Escondida, cuando un Peugeot 308 terminó volcado sobre la ruta. Según informaron portales locales, el vehículo habría mordido la banquina, que presenta un importante deterioro y un pronunciado desnivel respecto de la calzada asfáltica.

Viajaban detrás del vehículo que trasladaba los restos de su madre

El siniestro ocurrió mientras la familia se dirigía hacia Río Colorado para acompañar el vehículo encargado de trasladar los restos de la madre de uno de los integrantes del grupo, quien había fallecido horas antes en Catriel.

Intervino la Policía de Tránsito en la Ruta 151

Tras el accidente, intervino personal de la Policía de Tránsito del Destacamento Puente Dique, que acudió al lugar para intervenir en el procedimiento correspondiente. Pese al vuelco y a las condiciones de la banquina señaladas en el reporte, no se registraron personas heridas. Una vez superado el incidente, la familia pudo retomar el viaje hacia Río Colorado.

El estado de la banquina en ese tramo de la Ruta Nacional 151 quedó señalado como un factor relevante en el relato del siniestro, aunque la mecánica del accidente fue descripta de manera preliminar.