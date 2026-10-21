Un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Neuquén acumuló más de seis horas de demora este miércoles 21 de octubre en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. El servicio AR1642 tenía previsto despegar a las 11:25 con destino al Aeropuerto Internacional Presidente Perón, pero permanecía sin partir durante la tarde por un inconveniente relacionado con la disponibilidad de la tripulación.

La situación provocó reclamos de los pasajeros, que exigían precisiones sobre el horario de salida y las alternativas para completar el viaje. Entre los afectados había personas que se trasladaban a la capital neuquina para participar de actividades de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, que se desarrolla en el Espacio DUAM.

Según la información difundida durante la jornada, el problema se produjo cuando la tripulación asignada habría alcanzado el límite reglamentario de tiempo de servicio. Hasta el momento de los reclamos, no se había confirmado una hora definitiva de partida ni una cancelación del vuelo.

Por qué se demoró el vuelo AR1642 a Neuquén

El inconveniente estuvo vinculado con los límites de actividad de la tripulación asignada al servicio. Las normas de seguridad aérea establecen períodos máximos de trabajo y requisitos de descanso para pilotos y tripulantes, con el objetivo de evitar que operen más allá de los márgenes permitidos.

Cuando una tripulación alcanza esos límites, la operación requiere personal habilitado y disponible para asumir el servicio. En el caso del AR1642, el reemplazo no se habría concretado en los tiempos esperados, lo que prolongó la espera en Aeroparque.

De acuerdo con testimonios recogidos, los pasajeros recibieron distintas explicaciones sobre la posibilidad de embarcar, pero no lograban obtener una confirmación sobre la salida. Una empleada de la compañía reconoció ante los viajeros que todavía no disponía de un horario estimado.

Hubo reclamos y un intento de traslado hacia el avión

La espera generó momentos de tensión en el sector de embarque. Decenas de pasajeros se acercaron al personal de Aerolíneas Argentinas para pedir explicaciones sobre el estado del vuelo y conocer qué opciones tenían para llegar a destino.

Según los relatos de los afectados, en un momento se les indicó que un piloto procedente de otro servicio podría hacerse cargo del viaje. La posibilidad alimentó las expectativas de una pronta solución.

Incluso, algunos pasajeros llegaron a subir al colectivo que debía trasladarlos desde la terminal hasta la aeronave. Sin embargo, el traslado se interrumpió y el embarque no pudo completarse, ya que el comandante asignado habría recibido nuevas instrucciones.

El episodio aumentó la incertidumbre entre los viajeros, que llevaban varias horas de espera y continuaban sin una confirmación definitiva sobre la partida.

Otros vuelos a Neuquén operaron durante la jornada

Mientras el AR1642 permanecía demorado, otros servicios que conectaban Buenos Aires con Neuquén pudieron completar sus operaciones, según la información publicada durante el día.

Entre los vuelos mencionados se encontraban el AR1646, de Aerolíneas Argentinas, y el WJ3171, de JetSMART.

La operación de otros servicios reforzó las preguntas de los pasajeros afectados sobre las razones por las que no se había conseguido resolver el inconveniente de su vuelo. No obstante, que otras aeronaves hayan operado con normalidad no permite determinar por sí solo qué alternativas estaban disponibles para el AR1642, ya que cada servicio depende de su propia programación y de la disponibilidad de tripulaciones y aeronaves.

Hasta el momento de la información difundida, no se había confirmado una reprogramación definitiva ni se habían detallado alternativas de traslado para los pasajeros afectados.

La demora complicó la llegada a la AOG Patagonia 2026

El retraso tuvo un impacto particular para quienes viajaban a Neuquén para participar de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, una de las principales exposiciones de la industria del petróleo y el gas de la región.

El encuentro se desarrolla del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM, con actividades empresariales, conferencias técnicas y reuniones vinculadas con el desarrollo de Vaca Muerta. La programación incluye a operadoras, compañías de servicios, proveedores y profesionales de distintos puntos del país.

La cercanía del predio con el aeropuerto facilita el traslado de los visitantes que llegan por vía aérea. Sin embargo, una demora prolongada en el tramo entre Buenos Aires y Neuquén puede comprometer la asistencia a reuniones, conferencias y actividades con horarios definidos.

Para quienes tenían compromisos durante esa jornada, el problema no se limitaba al tiempo de espera en Aeroparque: también implicaba la posibilidad de perder parte de la agenda prevista en la exposición.

Qué deben saber los pasajeros ante una demora prolongada

En situaciones como esta, es importante distinguir entre una demora, una reprogramación y una cancelación. Son estados diferentes y pueden dar lugar a alternativas distintas para los pasajeros.

Quienes se encuentren afectados deberían conservar la tarjeta de embarque, las comunicaciones recibidas y los comprobantes de gastos vinculados con el inconveniente. También conviene solicitar a la compañía información concreta sobre el estado del vuelo, la hora estimada de salida y las opciones disponibles si la operación se modifica.

Las condiciones aplicables pueden depender de las circunstancias del caso y de la normativa vigente. Por eso, no corresponde dar por hecho que todos los pasajeros tienen derecho a una compensación económica automática por una demora de determinada cantidad de horas.

La información más importante para quienes aguardaban el AR1642 era obtener una confirmación oficial sobre si el servicio saldría, sería reprogramado o terminaría cancelado.