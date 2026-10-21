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CONGRESO

Karina Maureira votó en contra de la extranjerización de tierras y defendió la postura de Neuquén

La diputada nacional de La Neuquinidad rechazó el proyecto que contemplaba modificaciones al régimen de tierras y mantuvo una posición coincidente con la del gobernador Rolando Figueroa.

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Por Sabrina Morales
Miércoles, 21 de octubre de 2026 a las 19:08
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La diputada nacional rechazó acompañar la iniciativa legislativa y destacó la importancia de la tierra para el desarrollo económico y productivo de la provincia.

La diputada nacional de La Neuquinidad, Karina Maureira, votó en contra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, durante una discusión parlamentaria que incluyó modificaciones al régimen de extranjerización de tierras en Argentina.

La posición adoptada por Maureira mantuvo una coincidencia con el gobernador Rolando Figueroa, quien ha expresado su rechazo a las iniciativas que puedan facilitar la adquisición de tierras por parte de extranjeros y ha defendido la necesidad de proteger los recursos estratégicos de la provincia.

La legisladora puso el foco en la importancia de preservar la tierra como herramienta para el crecimiento económico y productivo, al considerar que constituye un recurso fundamental para el presente y el futuro de Neuquén.

Con su voto en contra, Maureira sostuvo la posición de La Neuquinidad sobre la extranjerización de tierras, en el marco de un debate nacional que involucra la regulación de la propiedad territorial y las condiciones para su adquisición.

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