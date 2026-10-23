La provincia de Neuquén desplegará este viernes 23 de octubre un operativo aéreo para relevar las zonas más afectadas por el temporal de lluvias que atraviesa gran parte del territorio a raíz del fenómeno meteorológico de El Niño. La medida busca evaluar el impacto de las precipitaciones en sectores de difícil acceso, asistir a pobladores aislados y definir las acciones prioritarias mientras continúan las alertas por tormentas.

Según informó la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la Provincia del Neuquén, los sobrevuelos se realizarán sobre parajes y áreas rurales donde las crecidas de arroyos y el deterioro de los caminos dificultan el ingreso por vía terrestre. Entre los sectores previstos para el relevamiento se encuentran Zaina Yegua, en cercanías de Piedra del Águila; Puente Picún, próximo a Zapala, y otros puntos afectados por las intensas lluvias.

Además del reconocimiento aéreo, la Provincia organizó dos vuelos hacia Rincón de los Sauces. Uno estará destinado al traslado de un paciente que requiere atención médica en Neuquén capital y el otro permitirá abastecer al hospital local con insumos sanitarios, ante las dificultades de circulación ocasionadas por el corte de caminos.

Rincón de los Sauces, el principal foco de la emergencia

De acuerdo con la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, la situación más compleja continúa concentrándose en Rincón de los Sauces, donde la crecida del arroyo Carranza provocó daños sobre el desvío utilizado durante la construcción del nuevo puente y complicó la conectividad con Añelo.

Las lluvias persistentes de las últimas semanas dejaron los suelos completamente saturados, favoreciendo escurrimientos, desbordes y crecidas repentinas. A esto se suma el agua que llega desde sectores ubicados aguas arriba, lo que incrementa el caudal de arroyos y agrava el escenario.

Entre las zonas con mayores complicaciones también figuran Vaca Muerta, Añelo, Chos Malal, Las Lajas, Zapala, Piedra del Águila y Picún Leufú, donde se registraron anegamientos tanto en áreas urbanas como rurales.

Asistencia y prevención

Como parte del operativo, los equipos provinciales continúan identificando pobladores que viven en sectores cercanos a ríos y arroyos para evaluar evacuaciones preventivas en caso de que las condiciones empeoren. Paralelamente, se preparan centros de evacuación y espacios de acopio con alimentos, agua potable, colchones y otros elementos destinados a la asistencia de las familias afectadas.

También se dispusieron medidas especiales para garantizar la atención sanitaria de personas que requieren tratamientos periódicos, especialmente en Rincón de los Sauces, donde las dificultades de acceso obligaron a reforzar la logística mediante transporte aéreo.

Continúa el alerta por tormentas

Mientras avanzan los operativos, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas y naranjas para distintos sectores de la provincia por lluvias intensas, tormentas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo recordaron que el riesgo no depende únicamente de las precipitaciones que se registren en cada localidad, sino también del agua que escurre desde otras cuencas y provoca aumentos repentinos en el caudal de ríos, arroyos y cañadones.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar circular por sectores comprometidos hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y se normalice la transitabilidad de los caminos.