El tiempo en la provincia de Neuquén tendrá este miércoles 16 de septiembre una mejora generalizada, con condiciones estables, predominio del sol y temperaturas más agradables durante la tarde. Tras varios días con mañanas frías, el aire seco favorecerá heladas al amanecer en distintos sectores, mientras que por la tarde se registrará un importante ascenso de los valores térmicos, especialmente en los valles y el norte neuquino.

Neuquén capital: mañana fría y tarde agradable

La capital neuquina comenzará la jornada con ambiente frío y posibles heladas en sectores suburbanos. El cielo se mantendrá despejado durante gran parte del día, favoreciendo una rápida recuperación de la temperatura.

Mínima: 3°C



Máxima: 22°C

El viento soplará leve a moderado del sudoeste, con ráfagas que no generarían complicaciones.

Zapala: amplitud térmica marcada en el centro de la provincia

La localidad del centro neuquino tendrá una mañana muy fría, típica de septiembre, con temperaturas cercanas al punto de congelación. El cielo permanecerá mayormente despejado y el sol permitirá una tarde templada.

Mínima: 0°C



Máxima: 20°C

Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque durante las primeras horas será necesario abrigarse.

Chos Malal: el norte neuquino disfruta de una jornada primaveral

El norte de la provincia será una de las regiones con temperaturas más elevadas durante este miércoles. Se espera cielo despejado, ambiente seco y una marcada amplitud térmica.

Mínima: 2°C



Máxima: 23°C

Las condiciones meteorológicas acompañarán una jornada estable y sin probabilidades de precipitaciones.

San Martín de los Andes: sol y aire frío en la cordillera

La localidad cordillerana tendrá una mañana fría, con posibilidad de heladas en zonas rurales y sectores altos. Durante la tarde predominará el tiempo bueno y el cielo despejado.

Mínima: -1°C



Máxima: 15°C

No se esperan lluvias ni nevadas para esta jornada, favoreciendo la circulación por rutas y caminos de la región.

Villa La Angostura: una pausa del invierno en la región de los lagos

La villa turística tendrá una jornada estable, con aire frío al amanecer y temperaturas agradables para la época durante la tarde.

Mínima: -2°C



Máxima: 14°C

El cielo permanecerá mayormente despejado y el viento será débil, ofreciendo buenas condiciones para realizar planes al aire libre.