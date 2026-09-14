“Nos va a cambiar la vida”: el impacto en los pasajeros por el regreso de los vuelos entre Chos Malal y Neuquén

El regreso de los vuelos regulares entre Chos Malal y Neuquén comenzó este lunes 14 de septiembre, cuando American Jet puso en marcha nuevamente la conexión aérea con el norte neuquino. En el vuelo de regreso hacia la capital provincial viajaron pasajeros que destacaron el impacto que tendrá el servicio para quienes necesitan trasladarse por trabajo, trámites, cuestiones familiares o atención médica.

Durante el viaje, el móvil de Prima Multimedios entrevistó a Armein y María Ana, dos de los pasajeros que utilizaron la nueva conexión. Ambos coincidieron en un punto: el vuelo representa mucho más que una alternativa de transporte, porque reduce considerablemente los tiempos de viaje y facilita el contacto del norte neuquino con el resto de la provincia y del país.

La ruta tendrá inicialmente dos frecuencias semanales, los lunes y jueves, con vuelos de aproximadamente 45 a 50 minutos. El regreso de la conexión se produce después de años sin un servicio aéreo regular que vinculara directamente Chos Malal con Neuquén capital.

El ahorro de tiempo, una de las principales ventajas

Armein viajó desde Chos Malal hacia Neuquén por motivos laborales y personales. Según explicó, trabaja en un comercio del norte neuquino y necesita trasladarse para realizar distintas diligencias.

Para el pasajero, disponer nuevamente de una conexión aérea significa reducir tanto el tiempo de viaje como el desgaste que implica trasladarse por tierra.

“Esto es un plus para nosotros porque tenés que viajar y te ahorrás un montón de tiempo y también el desgaste”, señaló durante la entrevista.

También planteó una de las principales preocupaciones de los usuarios: que los vuelos puedan sostenerse en el tiempo y que las tarifas no se vuelvan inaccesibles.

Su pedido apunta a que la conectividad pueda ser utilizada no solamente por quienes viajan por trabajo, sino también por vecinos que necesitan visitar familiares o trasladarse hacia otros puntos del país.

“Nos va a cambiar la vida en el norte”

María Ana viajó con un motivo especialmente personal: encontrarse en Buenos Aires con sus hermanas, hijos, nietos y otros familiares.

La pasajera recordó que durante años el viaje terrestre fue una barrera para sus familiares. Según relató, muchas personas desistían de visitarla debido a las ocho horas de colectivo que demanda el trayecto.

“Nos va a cambiar la vida en el norte”, afirmó.

Para ella, la diferencia no se limita a la duración del viaje. La nueva conexión también puede modificar la frecuencia con la que las familias del norte neuquino pueden encontrarse con sus seres queridos.

“Volar no es un lujo”, sostuvo durante la entrevista.

Una conexión que también facilita el acceso a servicios

María Ana conoce desde hace décadas las dificultades de trasladarse desde el norte neuquino. Fue maestra rural en Manzano Amargo y recordó que, en otras épocas, utilizaba los vuelos para movilizarse junto a su familia.

Incluso recordó una época en la que sus padres y suegros podían llegar desde Buenos Aires hasta la zona utilizando conexiones aéreas que alcanzaban localidades del norte.

La pasajera también vinculó la conectividad con una necesidad concreta: el acceso a atención médica especializada.

Recordó los viajes que debía realizar con sus hijos cuando eran pequeños para acudir a especialistas. En ese contexto, la diferencia entre un viaje aéreo y varias horas por ruta podía resultar determinante.

La conectividad, entonces, aparece vinculada no solamente con el turismo o la actividad comercial, sino también con salud, educación, trabajo y vínculos familiares.

El vuelo de regreso desde Chos Malal hacia Neuquén marcó el retorno de la conexión aérea regular al norte neuquino después de años sin este servicio. Foto: Mejor Informado.

El pedido para que el servicio se mantenga

Uno de los puntos que se repitió entre los pasajeros fue la necesidad de que el regreso de los vuelos no sea algo temporal.

Armein pidió que la conexión se mantenga y que los precios permitan que más habitantes del norte neuquino puedan utilizarla.

María Ana expresó una preocupación similar y pidió que el servicio continúe para que la región tenga una conexión estable con el resto de la provincia.

La frecuencia inicial contempla dos vuelos semanales entre Neuquén y Chos Malal, los lunes y jueves. Los lunes, el vuelo parte de Neuquén a las 10 y llega a Chos Malal a las 10.50; el regreso despega a las 11.20 y arriba a la capital a las 12.10. Los jueves, la salida desde Neuquén está prevista para las 13.10 y el regreso desde Chos Malal para las 14.25.

El vuelo como herramienta para integrar al norte neuquino

El impacto que describieron los pasajeros permite dimensionar la importancia de la ruta más allá de sus características técnicas.

Para una persona que necesita realizar un trámite en Neuquén, viajar por trabajo o conectar desde la capital provincial con otro destino, disponer de un vuelo de menos de una hora modifica sustancialmente la planificación del viaje frente a las alternativas terrestres.

La conexión también puede favorecer los desplazamientos familiares y turísticos hacia el norte neuquino, una región que durante años tuvo una conectividad aérea limitada.

La expectativa expresada por los pasajeros es que la frecuencia pueda sostenerse y que el precio permita ampliar el universo de usuarios.

La conectividad aérea vuelve a ser una demanda central

El regreso de los vuelos se suma a otras obras y proyectos vinculados con la conectividad de Neuquén. La Provincia también incorporó una nueva ruta entre Neuquén y Chapelco, con tres frecuencias semanales desde el martes 15 de septiembre.

De esta manera, durante septiembre se configura una nueva etapa de conectividad aérea dentro de la provincia: Chos Malal vuelve a estar conectado regularmente con Neuquén capital y Chapelco suma una conexión directa con la capital provincial.

El desafío planteado por los propios pasajeros ahora es que esas rutas puedan consolidarse y mantenerse operativas.