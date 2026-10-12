Zapala rompió récords: casi 70.000 personas disfrutaron de la Fiesta del Inmigrante y las Colectividades

La 18 edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FNIC) en Zapala cerró con un rotundo éxito. Se consolidó con un récord de asistencia de casi 70 000 personas que colmaron las tres jornadas del evento.



A pesar de las inclemencias climáticas iniciales, el festival reafirmó a la ciudad como el epicentro cultural y gastronómico del interior de Neuquén.



El escenario principal de la globa tuvo como estrella máxima a Claudia Villafañe, quien deleitó al público el sábado por la noche con una clase magistral de ñoquis, acercando al público los sabores de la cocina italiana

También destacaron los reconocidos creadores de contenido Ailín Tokman y Andrés Simón (con cocina china), además de chefs de renombre como Pablo Buzzo, Mauricio Couly y Madame Papin.

Tradición y Solidaridad

Se llevó a cabo el esperado Campeonato de Pollo al Disco, en el que compitieron 20 equipos y se coronó la dupla "En boca de todos". El evento tuvo un fin benéfico: se vendieron más de 300 porciones a beneficio de los Talleres Don Bosco.

El predio incluyó el patio de comidas con platos típicos de casi 40 países, las propuestas de productores locales en el Mercado de Productores y una gran feria a través de Zapala Emprende.

Zapala prepara nuevos encuentros gastronómicos

Luego del cierre de la fiesta, el intendente Carlos Koopmann anunció que el próximo gran evento será la tercera edición del Festival Patagónico de la Empanada, prevista para el 13, 14 y 15 de noviembre en el Paseo La Estación.

Además, confirmó que en marzo de 2027 regresará el Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca, competencia que forma parte de la agenda tradicional de la ciudad.