Zapala se llena de aromas, sabores y culturas con una nueva edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades. La celebración, que cumple 18 años, comenzó en el Paseo La Estación y reúne a representantes de casi 40 países con propuestas gastronómicas, espectáculos artísticos, clases magistrales de cocina y actividades para toda la familia.

La inauguración se realizó en una de las globas montadas en el predio, con las banderas de las colectividades participantes y la actuación de niños y jóvenes de la Orquesta Infanto Juvenil Flor Argentina.

Durante el acto, el intendente Carlos Koopmann destacó el valor de la fiesta como homenaje a las familias pioneras que contribuyeron al crecimiento de la ciudad. El encuentro también busca dinamizar la economía local a través del turismo, el movimiento comercial y la participación de emprendedores y artistas.

Sabores del mundo y clases magistrales de cocina

La gastronomía es una de las grandes protagonistas de esta edición. El público puede recorrer puestos con comidas típicas de diferentes países y participar de clases magistrales a cargo de cocineros invitados.

La primera jornada incluyó una propuesta dedicada a la gastronomía chilena, a cargo de Bárbara Inostroza Rivas y Francisco Galaz Sepúlveda. También estaba prevista la participación de la reconocida chef Felicitas Pizarro, con una clase centrada en la cocina española.

Alemania, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Grecia, Italia, Japón, Líbano, México, Paraguay, Perú, Polonia, Rusia, Siria, Ucrania, Uruguay y Vietnam son algunos de los países representados en la fiesta.

La propuesta se completa con un patio de comidas, puestos de emprendedores, espectáculos musicales y el sorteo de una camioneta 0 kilómetro.

Campeonato del Alfajor y cocina internacional: la agenda del sábado

Este sábado, la programación comenzará a las 12 con una de las novedades de la edición: el Campeonato del Alfajor, que contará con 30 equipos distribuidos en tres categorías: kids, sabores del mundo y regional neuquino.

A las 16 habrá una clase magistral de cocina alemana a cargo de Martín Cajal Mosqueira y Daniel Villalba. Luego llegarán las presentaciones de la Banda Colegio Madres Dominicanas de Pitrufquén, la Escuela de Danzas Árabes Marlej y Los Mariachis del Viento.

La agenda gastronómica continuará a las 18 con una clase de cocina judía a cargo de Nelson Wejkin. A las 18.45 se entregarán los premios del Campeonato del Alfajor y, desde las 19.30, se sucederán distintas propuestas artísticas y culinarias.

Entre los espectáculos previstos se encuentran Kerf, orquesta de música judía, una presentación de flamenco y ritmos latinos y una clase magistral de Paco Almeida sobre comida brasileña.

A las 22.30 está prevista la participación de Claudia Villafañe, con una clase magistral dedicada a la gastronomía italiana. Más tarde actuarán Ailin Tokman, Disco, César Bongiovani y Los Rancheros del Plata, a cargo del cierre musical durante la madrugada del domingo.

El domingo llega el tradicional Pollo al Disco

La programación continuará el domingo con otra de las propuestas más esperadas: el tradicional Campeonato de Pollo al Disco, previsto para el mediodía.

Con gastronomía internacional, música y tradiciones de distintas partes del mundo, la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades vuelve a posicionar a Zapala como un punto de encuentro cultural y turístico de la región.

Durante el fin de semana, el Paseo La Estación será el escenario para descubrir nuevos sabores, disfrutar de espectáculos y celebrar la diversidad de las comunidades que forman parte de la identidad de la ciudad.