La 18ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades comienza este viernes 9 de octubre en la ciudad de Zapala, con una propuesta que reúne gastronomía internacional, música y tradiciones de distintas comunidades. Pese a las condiciones climáticas y las lluvias previstas para la región, la Municipalidad garantiza la seguridad del evento para que vecinos y turistas puedan acercarse al Paseo La Estación y disfrutar de las actividades.

La celebración se desarrollará hasta el domingo 11 de octubre y es uno de los encuentros más convocantes del calendario cultural y turístico de la ciudad. La organización apunta a que el público pueda recorrer los espacios gastronómicos y culturales en condiciones adecuadas, con especial atención a la seguridad de quienes asistan durante las tres jornadas.

La Municipalidad busca garantizar la seguridad de vecinos y turistas que visiten el Paseo La Estación durante las tres jornadas.

La propuesta gastronómica será uno de los grandes atractivos, con platos típicos de cerca de 40 países y la participación de colectividades que compartirán sus recetas y tradiciones. También habrá clases magistrales de reconocidos chefs, un mercado de productores y emprendedores, el tradicional Campeonato de Pollo al Disco y, como novedad, el Campeonato del Alfajor.

La programación incluirá además espectáculos musicales, danzas y presentaciones artísticas durante todo el fin de semana. Entre las propuestas se destacan artistas y grupos regionales, junto con invitados de otras localidades y países, en una celebración que busca poner en valor la diversidad cultural que forma parte de la identidad de Zapala.

El evento reunirá espectáculos musicales, danzas, clases magistrales y competencias culinarias para toda la familia.

Uno de los momentos más esperados llegará el domingo por la noche, cuando se realice el sorteo de una camioneta RAM Rampage Big Horn 0 kilómetro, fiscalizado por el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN). La fiesta también representa una oportunidad para impulsar la actividad turística y comercial, con visitantes que llegarán desde distintos puntos de la provincia y la región.

Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de encuentros y recibir al público durante el fin de semana largo. La recomendación para quienes viajen a Zapala es mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y seguir las indicaciones del personal dispuesto en el predio, para disfrutar de la fiesta con tranquilidad.