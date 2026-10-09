La 18ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades comienza este viernes 9 de octubre en la ciudad de Zapala, con una propuesta que reúne gastronomía internacional, música y tradiciones de distintas comunidades. Pese a las condiciones climáticas y las lluvias previstas para la región, la Municipalidad garantiza la seguridad del evento para que vecinos y turistas puedan acercarse al Paseo La Estación y disfrutar de las actividades.
La celebración se desarrollará hasta el domingo 11 de octubre y es uno de los encuentros más convocantes del calendario cultural y turístico de la ciudad. La organización apunta a que el público pueda recorrer los espacios gastronómicos y culturales en condiciones adecuadas, con especial atención a la seguridad de quienes asistan durante las tres jornadas.
La propuesta gastronómica será uno de los grandes atractivos, con platos típicos de cerca de 40 países y la participación de colectividades que compartirán sus recetas y tradiciones. También habrá clases magistrales de reconocidos chefs, un mercado de productores y emprendedores, el tradicional Campeonato de Pollo al Disco y, como novedad, el Campeonato del Alfajor.
La programación incluirá además espectáculos musicales, danzas y presentaciones artísticas durante todo el fin de semana. Entre las propuestas se destacan artistas y grupos regionales, junto con invitados de otras localidades y países, en una celebración que busca poner en valor la diversidad cultural que forma parte de la identidad de Zapala.
Uno de los momentos más esperados llegará el domingo por la noche, cuando se realice el sorteo de una camioneta RAM Rampage Big Horn 0 kilómetro, fiscalizado por el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN). La fiesta también representa una oportunidad para impulsar la actividad turística y comercial, con visitantes que llegarán desde distintos puntos de la provincia y la región.
Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de encuentros y recibir al público durante el fin de semana largo. La recomendación para quienes viajen a Zapala es mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y seguir las indicaciones del personal dispuesto en el predio, para disfrutar de la fiesta con tranquilidad.