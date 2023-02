Tiene visiones y asegura que un grave hecho ambiental ocurrirá en Neuquén

Franco Lagos es oriundo de Neuquén y dice ser tarotista, además de vidente. Cuenta que no tiene redes sociales y que su estilo de vida es bastante ermitaño, mientras le dedica mucho tiempo a leer y a estudiar todo aquello que le resulta interesante. Asegura que, desde hace años, se resiste a los medios de comunicación, como así también a trabajos demasiado estructurados. Por eso, se dedica a vender plantas y cosméticos naturales que él mismo hace. Asimismo, recibe a quienes quieren consultar inquietudes con las cartas y a quienes pretenden hacerse una limpieza energética a través del Reiki. No obstante, comentó que en el último tiempo empezó a leer los diarios y a escuchar radio, otra vez. “Tengo sensaciones y veo cosas. Decidí compartir mis visiones porque, esta vez, no puedo minimizarlo”, dijo a la redacción de Mejor Informado.

Al ser consultado sobre cuáles son las visiones y sensaciones que tanto le preocupan, Franco fue directo al grano. “Algo grave va a suceder en zona cordillerana de Neuquén y se relaciona con nuestra naturaleza. Las visiones que tengo no puedo describirlas con claridad, si me piden que hable del hecho en sí. Pero, sí puedo describir lo que sucede socialmente en ese momento. Veo que la gente de una ciudad con montañas y agua, dentro de nuestra Provincia, está muy mal. Veo cómo empiezan a desesperarse y a indignarse por lo que empieza a suceder en medio de tanta naturaleza. Hay enojo, grupos de gente que se une para exigir respuestas, políticos que quedan en jaque y, hasta me atrevo a decir que hay una autoridad femenina que debe salir a hablar y a tomar decisiones fuertes. Al parecer, hay un tercero en discordia y/o una situación que debe definirse porque es esa misma situación la que entorpece solucionar el problema ambiental grave que va a desatarse”, detalló.

En relación a la fecha en la que sus visiones podrían llegar a ser realidad, Lagos comentó que “consulté con mis cartas” y “entiendo que esto ocurriría en marzo o abril, pero se trata de un problema ambiental que va a extenderse varios meses de este 2023”. “También pregunté si esto sucede en la ciudad de Neuquén, pero se relaciona más que nada con la zona cordillerana”, agregó.

Finalmente, contó que “pregunté cómo actúa la gente en este aspecto y habrá muchas personas que irán por vías correctas legales, por así decirlo, y hasta creo que entidades u organizaciones religiosas (o, con fuertes ideas espirituales) van a intervenir”. Franco, expresó que “todo lo que dije son mis visiones, tal como las viví”, pero agregó que “si tengo que dar mi opinión, yo creo que me muestran dos situaciones en simultáneo”. “Una situación se relaciona con un hecho que no podremos evitar y otro se relaciona con deshonestidad e injusticia, y manipulación de personas con poder que no podrán sostener algo que la sociedad va a criticar fuertemente”, concluyó.