De ser un meme argentino a figurar en la cuenta del ATP Tour

Argentinos hay en todos lados. Nadie sabe quién dijo eso, ni porqué, sólo está claro que es un concepto arraigado en la cultura popular. Y es que, hasta sin buscar, todo el tiempo en todos lados hay un argentino dando la nota. Ya sea en deporte, en espectáculos, en ciencia o -como en este caso- en Twitter. Hace dos días, una usuaria contó su historia de separación con su ex novio y rápidamente se convirtió en un meme que llegó a lugares inesperados .

Agustina (@muyAgustina) fue la persona que narró un suceso y de repente se transformó en un formato viral. A las 09:23 del lunes, tweetió: "Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a #él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé". Al texto, prosiguió una imagen que contenía una captura de WhatsApp con la dicha conversación. Acá, todo se descontroló:

"Buenasss. Una poesía?", fue una respuesta que generó que el tweet tenga 2.093 retweets, 17.8 mil citas, 50.4 mil me gusta y 44 millones de visualizaciones. Esto fue el inicio del meme. Y todo meme, es un concepto que se puede reutilizar, no solo para reirse, sino también para promocionar, ya sea un aderezo o un café.

Por supuesto, el rubro gastronómico no fue el único. También llegó hasta Bizarrap para promocionar su última session que salió este miércoles.

Y, como era de esperarse, el deporte también se sumó al challenge. Pero en deporte no llegó en español. Primero, fue el caso de la cuenta enxtranjera de la Selección Argentina de Fútbol que, aprovechando la gran circulación del formato, rememoró el gol de Enzo Fernández a México en el Mundial de Qatar 2022. Obviamente, en inglés .

Hiii



A poem?pic.twitter.com/GzN4AuK1aT — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) May 29, 2023