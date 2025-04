Accidente se volvió viral: egresada festejaba y terminó en el hospital

Un accidente se volvió viral en redes sociales cuando una egresada de la facultad salió a festejar y terminó en el hospital. El momento fue capturado en un video y la protagonista del mismo, salió luego a explicar lo sucedido. "Sentí que me había quebrado", dijo la joven, ahora también profesora de educación física.

La muchacha viajaba en el baúl de una Kangoo con la tapa trasera abierta, acompañada por amigas. Al pasar por un lomo de burro en una calle de Bahía Blanca, la puerta del vehículo se desplomó repentinamente y le golpeó las piernas. Por el hecho, quedó atrapada dentro del baúl por un lapso de tiempo y, aunque tuvo la intención de seguir festejando, debió ser trasladada al hospital de urgencia.

El momento del accidente fue furor en las redes sociales, especialmente en Tik Tok donde superó las 40 millones de reproducciones y miles de comentarios.

La protagonista, identificada como Luana, contó lo ocurrido en sus redes sociales: “Salí de rendir mi último final, lloré, me saqué fotos, me puse el tutú y me tiraron de todo. Yo quería salir a correr, acá en Bahía Blanca te llevan en auto hasta avenida Alem y corrés hasta el Parque de Mayo”, comentó.

“Me subí a mi auto, que es una Kangoo y el baúl queda para arriba, no sé qué pasó, pero los amortiguadores desaparecieron y la puerta se cayó de golpe directamente en mis tibias”, agregó. En ese momento, aseguró que no quiso mirar sus piernas porque pensó que se había fracturado.

“Mi amiga que es médica me dice ‘te cortaste, vas a necesitar puntos porque se te ven los tendones’. Ahí me empezó a bajar la presión”, relató la joven, mientras recordaba con dolor la inesperada escena.

“Consiguieron algo para desinfectarme, no teníamos gasas así que me pusieron dos barbijos, fui hasta el parque y me tiraron más cosas. Habré estado 15 minutos hasta que me bajó la adrenalina y me empezó a doler, además lo que me tiraban estaba entrando en la herida así que dije de ir al hospital”, continuó.

Tras una radiografía, confirmaron que no tenía fracturas, pero si le realizaron cuatro puntos de sutura en una de las piernas. “Todo se lo agradezco al cartel de recibida porque era de cartón grueso. Por suerte estoy bien”, cerró la tiktoker su #storytime de “cuando se recibió y casi pierde las dos piernas”.