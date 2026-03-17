El 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, una fecha que ha trascendido su origen religioso para convertirse en un evento cultural que tiñe de verde ciudades y comunidades alrededor del mundo. En Buenos Aires, por ejemplo, los bares se preparan para ofrecer promociones especiales, sumándose a una tradición que combina historia, identidad y festejo.

Esta celebración se asocia con la muerte de San Patricio, ocurrida en el siglo V, aunque no existe certeza sobre el año exacto. A pesar de ello, el 17 de marzo quedó establecido en el calendario litúrgico como su día conmemorativo. Durante siglos, en Irlanda, el festejo mantuvo un carácter sobrio y religioso, hasta que la diáspora irlandesa, especialmente en ciudades como Nueva York, le dio un perfil más festivo y público a través de desfiles multitudinarios.

El verde y el trébol

San Patricio no nació en Irlanda, como suele creerse, sino que era de origen británico. Fue capturado por piratas y llevado como esclavo a Irlanda, donde permaneció varios años antes de escapar. Más tarde regresó como misionero para difundir el cristianismo en la isla. Aunque su figura mezcla historia y leyenda, se le atribuye un papel fundamental en la conversión religiosa de Irlanda.

El color verde, emblemático en esta fecha, está vinculado a Irlanda por sus paisajes y su historia cultural y política. Este tono se convirtió en símbolo del Día de San Patricio y de la identidad irlandesa. Por otro lado, el trébol tiene un significado especial: según la tradición, San Patricio lo usó para explicar la Trinidad cristiana —Padre, Hijo y Espíritu Santo—, transformándose en un ícono nacional.

Hoy, el verde y el trébol aparecen en todo tipo de objetos y eventos, desde prendas de vestir hasta la iluminación de monumentos y el teñido de ríos. Esta evolución refleja cómo la festividad ha incorporado nuevas prácticas y reinterpretaciones, manteniendo su esencia mientras se adapta a contextos contemporáneos.