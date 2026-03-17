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Efemérides

Día de San Patricio: origen, significado y por qué se celebra el 17 de marzo

Cada 17 de marzo, el mundo viste de verde para conmemorar a San Patricio, una festividad con raíces religiosas que evolucionó hacia una celebración cultural global, destacando el símbolo del trébol y su historia en Irlanda.

Por Redacción

Martes, 17 de marzo de 2026 a las 14:22
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Por qué se celebra el Día de San Patricio el 17 de marzo y el significado del trébol

El 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, una fecha que ha trascendido su origen religioso para convertirse en un evento cultural que tiñe de verde ciudades y comunidades alrededor del mundo. En Buenos Aires, por ejemplo, los bares se preparan para ofrecer promociones especiales, sumándose a una tradición que combina historia, identidad y festejo.

Esta celebración se asocia con la muerte de San Patricio, ocurrida en el siglo V, aunque no existe certeza sobre el año exacto. A pesar de ello, el 17 de marzo quedó establecido en el calendario litúrgico como su día conmemorativo. Durante siglos, en Irlanda, el festejo mantuvo un carácter sobrio y religioso, hasta que la diáspora irlandesa, especialmente en ciudades como Nueva York, le dio un perfil más festivo y público a través de desfiles multitudinarios.

El verde y el trébol

San Patricio no nació en Irlanda, como suele creerse, sino que era de origen británico. Fue capturado por piratas y llevado como esclavo a Irlanda, donde permaneció varios años antes de escapar. Más tarde regresó como misionero para difundir el cristianismo en la isla. Aunque su figura mezcla historia y leyenda, se le atribuye un papel fundamental en la conversión religiosa de Irlanda.

El color verde, emblemático en esta fecha, está vinculado a Irlanda por sus paisajes y su historia cultural y política. Este tono se convirtió en símbolo del Día de San Patricio y de la identidad irlandesa. Por otro lado, el trébol tiene un significado especial: según la tradición, San Patricio lo usó para explicar la Trinidad cristiana —Padre, Hijo y Espíritu Santo—, transformándose en un ícono nacional.

Hoy, el verde y el trébol aparecen en todo tipo de objetos y eventos, desde prendas de vestir hasta la iluminación de monumentos y el teñido de ríos. Esta evolución refleja cómo la festividad ha incorporado nuevas prácticas y reinterpretaciones, manteniendo su esencia mientras se adapta a contextos contemporáneos.

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