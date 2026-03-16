En el marco del Día del Planeta, Casino Magic Hotel & Casino anuncia una propuesta única para su restaurante Seasons. Bajo el concepto de "conectar con lo esencial", el establecimiento invita a una cena a la luz de las velas el sábado 28 de marzo a las 20:00, sumándose así a las acciones globales de concientización sobre el cuidado del medio ambiente.

La propuesta busca transformar el acto de cenar en una experiencia reflexiva y sensorial. Al reducir la iluminación artificial, Seasons Restaurant crea una atmósfera íntima y cálida, permitiendo que los comensales se enfoquen en los sabores, los aromas y la compañía, en un entorno de calma y respeto por la naturaleza.

Compromiso con la sustentabilidad

Esta iniciativa forma parte de las acciones de responsabilidad social de Casino Magic, buscando no solo ofrecer una propuesta gastronómica de alta calidad, sino también generar un espacio de pausa y reflexión sobre el impacto del consumo energético y la importancia de preservar nuestro hogar común.

Reservas y Experiencia

La velada invita a residentes y turistas a formar parte de una noche pensada para el disfrute consciente. Los cupos son limitados y las reservas ya se pueden realizar de manera anticipada a través de nuestra plataforma digital.

Detalles del Evento:

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026.



Hora: 20:00 hs.



Lugar: Seasons Restaurant – Casino Magic Hotel & Casino (Neuquén).



Propuesta: Cena especial a la luz de las velas en conmemoración del Día del Planeta.



Reservas online: tienda.casinomagic.com.ar