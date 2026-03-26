Los seguidores de Harry Potter tienen motivos para celebrar: HBO Max lanzó el primer tráiler oficial de la serie basada en el libro Harry Potter y la Piedra Filosofal. La producción, que contará con una nueva generación de actores, se estrenará en la Navidad de 2026, según confirmó la plataforma.

El avance presenta a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton interpretando a Hermione Granger y Alistair Stout en el papel de Ron Weasley. Además, se destacan las participaciones de Nick Frost como Hagrid y John Lithgow encarnando a Dumbledore.

Para no perderse el tráiler

El tráiler reconstruye escenas emblemáticas del inicio de la historia, como la vida de Harry bajo la escalera en casa de los Dursley, los malos tratos de su primo Dudley y la indiferencia de la tía Petunia, quien le insiste que “no es especial”. Todo cambia cuando Harry recibe la carta de Hogwarts, que marca el comienzo de su aventura en el mundo mágico.

Se muestran momentos icónicos como el encuentro con Hagrid, la revelación sobre sus padres, la llegada al andén 9¾ y el viaje en el Expreso de Hogwarts. En el tren, se inicia la amistad entre Harry, Ron y Hermione, que será fundamental para toda la saga.

El adelanto también incluye imágenes dentro del castillo de Hogwarts: clases, exploraciones, la ceremonia del Sombrero Seleccionador y primeros planos de personajes clave como Dumbledore, Snape, Draco Malfoy y Ollivander.

Con este reboot, HBO Max busca atraer tanto a los fans originales como a nuevos espectadores, prometiendo una exploración más detallada de los libros y una visión renovada de los personajes y el universo creado por J.K. Rowling.

La fecha ya está señalada en el calendario: la Navidad de 2026 será el momento en que la magia de Harry Potter vuelva a cobrar vida en la pantalla chica, con una producción que promete ser un fenómeno.

Antes de alcanzar el éxito mundial con la saga, J.K. Rowling enfrentó grandes dificultades personales. La escritora británica fue madre soltera y tuvo que criar a su hija Jessica con ayuda de subsidios y trabajos temporales, atravesando momentos muy duros.

En un artículo publicado en mayo de 2010 para la ONG británica Gingerbread, Rowling relató: “Mi tan deseada hija fue concebida y nació mientras yo estaba casada, pero el fracaso de esa relación me obligó a vivir poco después de las prestaciones sociales en el invierno más frío que Escocia había vivido en muchos años”.

A pesar de las dificultades, la autora se esforzó para que su hija no sufriera las consecuencias. Expresó con orgullo: “Escribí los cuatro primeros libros de Harry Potter como madre soltera, pero nada me llena de orgullo más que lo que Jessica me contó recientemente sobre sus primeros cinco años de vida: ‘Nunca supe que éramos pobres. Solo recuerdo ser feliz’”.