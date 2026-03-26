En 2026, Buenos Aires será sede de Minecraft Experience: Moonlight Trail, una propuesta inmersiva que traslada el universo del popular videojuego a un recorrido nocturno en Ciudad Universitaria. La aventura al aire libre está diseñada para que los participantes exploren y jueguen en equipo, ideal para familias y grupos de amigos.

El anuncio oficial se realizó durante el evento global Minecraft Live 2026, confirmando a Argentina como una de las sedes internacionales de esta experiencia única que invita a vivir Minecraft sin pantallas, caminando y explorando escenarios temáticos.

La experiencia tiene una duración aproximada de una hora, durante la cual los participantes deben completar misiones y desafíos que combinan elementos de juego, tecnología y storytelling. Cada etapa del recorrido invita a interactuar y sumergirse en el universo Minecraft tal como si formaran parte de él.

El trayecto comienza al caer la noche en Ciudad Universitaria, donde los asistentes reciben una introducción y se preparan para iniciar la misión.

El recorrido incluye diversas etapas

Tickets y bienvenida: Escaneo de tickets y acceso a las carpas de recepción.

Escaneo de tickets y acceso a las carpas de recepción. El campamento: Lugar donde los jugadores se equipan y conocen la leyenda del faro caído.

Lugar donde los jugadores se equipan y conocen la leyenda del faro caído. Las ruinas: Zona para explorar antiguas estructuras y aprender a fabricar armas y recursos usando materiales del entorno.

Zona para explorar antiguas estructuras y aprender a fabricar armas y recursos usando materiales del entorno. Cherry Grove: Un cerezo bioluminiscente donde se debe ayudar a componer una melodía para invocar a los Allays.

Un cerezo bioluminiscente donde se debe ayudar a componer una melodía para invocar a los Allays. Las minas: Descenso para recoger bloques de diamante mientras se esquivan esqueletos y se activa una geoda de amatista.

Descenso para recoger bloques de diamante mientras se esquivan esqueletos y se activa una geoda de amatista. La cascada: Encuentro con un pescador en una cascada luminosa repleta de criaturas acuáticas.

Encuentro con un pescador en una cascada luminosa repleta de criaturas acuáticas. La tormenta: Momento en que el cielo se oscurece y se desata una tormenta sensorial que combina luz y sonido, intensificando la experiencia.

Momento en que el cielo se oscurece y se desata una tormenta sensorial que combina luz y sonido, intensificando la experiencia. La batalla: El enfrentamiento final donde se utilizan las armas fabricadas para combatir hordas de enemigos junto a otros participantes.

Esta iniciativa propone una forma innovadora de disfrutar Minecraft, mezclando la exploración física con la narrativa y la interacción en vivo. Para quienes buscan una actividad diferente en Buenos Aires en 2026, esta aventura promete ser una opción imperdible.

Para más detalles y adquisición de entradas, se recomienda visitar el sitio oficial de Minecraft Experience Moonlight Trail.