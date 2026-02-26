Neuquén ya puso en marcha una capacitación en pictogramas, destinada a guías e informantes del sector turístico, con el objetivo de incorporar y diseñar herramientas visuales que permitan avanzar hacia un turismo más accesible e inclusivo.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el CEA y la Subsecretaría de Turismo, cuyas reuniones comenzaron en 2024. Tras completar el proceso de avales correspondientes, este 26 de febrero se dio inicio a las capacitaciones, que se desarrollarán durante toda la semana en distintos puntos de la ciudad.

La propuesta apunta a mejorar la comunicación con visitantes, especialmente personas con discapacidad o dificultades en la comprensión del lenguaje, fortaleciendo así la accesibilidad en la experiencia turística.

Ivana Zamora y Rocío Íñiguez, de la Comunidad Empoderada Autista (CEA), manifestaron su emoción porque ahora el turismo será accesible en Neuquén. Se trata de una medida sumamente necesaria para las personas con discapacidad pero también para adultos mayores o extranjeros, quienes podrán utilizar el sistema.

Destacaron que llevó mucho tiempo en crear lo que hoy está a la vista y disponible para todos, y además aclararon que Neuquén es pionero en esta iniciativa de accesibilidad.

Desde la Municipalidad, Carolina Merli, de la Subsecretaria de Turismo, comentó que ya se había notado la necesidad de incluir pictogramas durante las visitas guiadas o en los sectores turísticos, y a partir de una capacitación con CEA aprendieron a utilizar los que el sector turístico necesitaba para expresar o informar distintas cosas.

Luego de un año la herramienta ya está lista para implementarse como apoyo y refuerzo para personas con discapacidades o para quienes no hablan el idioma español.

Ahora están en proceso de ir capacitando a las distintas oficinas turísticas de la ciudad para que comiencen a implementar las herramientas y sepan cómo informar sobre ello a los visitantes.

A partir de hoy ya se podrán ver y utilizar en algunos puntos y la semana que viene finalizarán con las oficinas restantes, poniendo en marcha esta iniciativa para una ciudad más accesible.