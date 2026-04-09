Un hombre de 39 años falleció en la provincia de Córdoba tras ser diagnosticado con leptospirosis, una enfermedad bacteriana que se transmite principalmente por el contacto con fluidos de animales infectados. El caso fue confirmado por el Ministerio de Salud provincial luego de estudios de laboratorio realizados tras su muerte.

El paciente, oriundo de Bell Ville, había consultado inicialmente por síntomas compatibles en el Hospital Regional Ceballos y luego en una clínica privada, donde permaneció internado. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se conoció posteriormente, lo que activó una investigación epidemiológica inmediata.

Las muestras fueron analizadas por el Laboratorio Central y derivadas al Instituto Nacional Dr. Emilio Coni, donde se confirmó la presencia de la bacteria. A partir de ese resultado, se desplegaron acciones coordinadas entre el sistema público y privado para reforzar la prevención y el control sanitario.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la leptospirosis es una enfermedad que puede transmitirse por contacto con la orina de animales infectados, especialmente roedores, o mediante agua y alimentos contaminados. En ese sentido, remarcaron que el riesgo aumenta en ambientes húmedos o tras inundaciones.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre, dolores musculares, cefalea y malestar general, aunque en algunos casos puede derivar en cuadros graves. Actualmente, no se registraron nuevos contagios vinculados al caso, pero se mantiene la vigilancia activa sobre contactos estrechos.

Según datos oficiales, entre 2021 y 2026 se registraron 14 casos confirmados en la provincia, con un total de cuatro fallecimientos. Las autoridades insistieron en la importancia de sostener medidas preventivas y acudir rápidamente al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles.