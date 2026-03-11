El año 2026 promete convertirse en uno de los más atractivos de la década para quienes disfrutan de observar el cielo. Eclipses solares, cometas, lluvias de meteoros y otros fenómenos astronómicos formarán parte de un calendario cargado de eventos visibles desde distintos puntos del planeta.

De acuerdo con informes del Instituto de Astrofísica de Canarias, la combinación de eclipses, configuraciones planetarias y fenómenos celestes poco frecuentes convertirá al año en una referencia para el seguimiento del firmamento. Los especialistas destacan que muchos de estos eventos podrán apreciarse a simple vista desde la Tierra, mientras que otros requerirán instrumentos básicos como binoculares o telescopios.

El fenómeno central será el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, considerado uno de los espectáculos astronómicos más impactantes del año. Durante este tipo de eclipse, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar durante algunos minutos y generando una escena única: el cielo se oscurece como si fuera de noche y la temperatura puede descender algunos grados.

Según el Instituto de Astrofísica de Canarias, el fenómeno será parcial en el archipiélago canario, con una magnitud de entre 66% y 74%, mientras que en algunas regiones de la Península Ibérica el eclipse será total.