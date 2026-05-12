Un paciente con diagnóstico confirmado de hantavirus permanece internado en terapia intensiva en la ciudad de Esquel. El cuadro se agravó en pocas horas y obligó a su ingreso al área crítica del Hospital Zonal, donde recibe asistencia respiratoria.

Desde el sistema de salud indicaron que el caso corresponde a un vecino de Corcovado que había viajado por motivos laborales a una zona cordillerana. Los equipos médicos analizan ese desplazamiento como posible punto de contagio.

“El diagnóstico se confirmó con estudios de laboratorio luego de la sospecha clínica inicial”, explicó Emiliano Biondo, epidemiólogo del Área Programática Esquel, en declaraciones al sitio EQSnotas. El especialista detalló que el paciente ingresó con síntomas de moderada gravedad y luego presentó un deterioro respiratorio.

El equipo sanitario descartó vínculo con otro caso reciente

Las autoridades aclararon que no existe relación con el episodio registrado en Cerro Centinela, donde falleció una adolescente días atrás. “No hay nexo epidemiológico con ese caso”, afirmó Biondo.

El profesional señaló que el análisis epidemiológico se centra en los movimientos recientes del paciente. “Se estima que el contagio pudo ocurrir en una zona cercana a Corcovado”, indicó.

En paralelo, el personal sanitario identificó a cuatro familiares como contactos estrechos. Estas personas permanecen en aislamiento preventivo bajo control médico. “Los contactos están en seguimiento con controles clínicos y de laboratorio durante todo el período indicado”, sostuvo el epidemiólogo.

Las autoridades aseguraron que no hay brote activo

Desde el área de Salud de Chubut remarcaron que la situación se mantiene dentro de parámetros habituales para la región cordillerana. “No estamos ante un brote ni un aumento inusual de casos”, aseguró el especialista.

El monitoreo continúa activo en Esquel y localidades cercanas, con el objetivo de detectar síntomas de manera temprana y evitar nuevos contagios. Mientras tanto, el paciente sigue internado con pronóstico reservado.