La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una celebración especial que marcará los 90 años del Obelisco, uno de sus símbolos más representativos. La propuesta cultural y turística tendrá lugar el sábado 23 de mayo, desde las 19 hasta las 2 de la madrugada, con actividades en torno al monumento ubicado en Avenida 9 de Julio y Avenida Corrientes.

El evento, denominado "La Noche del Obelisco: 90 años", incluye un espectáculo de mapping 3D proyectado directamente sobre el Obelisco, acompañado por presentaciones en vivo de la Orquesta Mahler. Las funciones principales están programadas para las 21 y las 23 horas, y repasarán la historia del monumento y su conexión con la identidad porteña.

Buenos Aires celebra los 90 años del Obelisco con música, tecnología y gastronomía

La Avenida Corrientes epicentro de los festejos

Además de las proyecciones, la tradicional Avenida Corrientes se convertirá en un corredor cultural que ofrecerá música en vivo, artistas itinerantes y lecturas con temáticas inspiradas en distintos períodos de la historia de Buenos Aires. Esta transformación busca revitalizar el corazón cultural de la ciudad durante la celebración.

En el marco del programa BA 24 Horas, restaurantes, bares notables, pizzerías y rooftops de la zona se sumarán a la fiesta con menús promocionales y extenderán sus horarios para acompañar la jornada festiva. Para facilitar la movilidad, las líneas B, C y D del subte funcionarán con horarios especiales durante la noche del evento.

Uno de los atractivos más esperados será la apertura del mirador ubicado en la cima del Obelisco, inaugurado en 2025. En esta oportunidad, 90 vecinos y turistas tendrán la posibilidad de ascender y disfrutar de una vista única del centro porteño desde esta emblemática estructura.

El Obelisco fue erigido en 1936 bajo el diseño del arquitecto Alberto Prebisch y desde entonces se ha convertido en un símbolo indiscutido de Buenos Aires. A lo largo de las décadas, ha sido escenario de celebraciones populares, eventos deportivos y manifestaciones culturales, consolidándose como uno de los principales puntos turísticos y culturales de la ciudad.