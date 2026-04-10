Los productores Elvio Fernández e Ignacio "Nacho" Solari confirmaron la realización de una nueva edición de Bodega Malma Sunsets, un evento que combina música en vivo, vinos y gastronomía en un entorno natural. La propuesta fue presentada en el programa La segunda mañana, que se emite por AM550.

Se trata de la sexta edición del ciclo, que con el paso del tiempo logró consolidarse como una de las experiencias gastronómicas y culturales más convocantes de la región. Según destacaron sus organizadores, la respuesta del público ha sido “muy positiva” desde sus inicios, con un crecimiento sostenido en cada nueva entrega.

Música en vivo y propuesta integral

El evento contará con una destacada grilla de artistas nacionales y locales. Entre los nombres confirmados se encuentran Estelares y Manu Martínez, además de músicos regionales y DJs que acompañarán la jornada.

La propuesta comenzará a las 15 horas y se extenderá durante toda la tarde, ofreciendo no solo espectáculos musicales sino también un patio gastronómico con diversas opciones. En esta edición, se suman food trucks con propuestas variadas que incluyen desde hamburguesas y sushi hasta cocina de fuegos, pizzas, empanadas, café y helados.

Además, los asistentes podrán degustar vinos de la línea premium y reserva de la bodega, uno de los principales atractivos del encuentro.

Más servicios y facilidades para el público

Con el objetivo de ampliar la convocatoria y facilitar el acceso, los organizadores incorporaron un sistema de transporte “punto a punto” desde Neuquén, Cipolletti y Centenario, lo que permite a los asistentes disfrutar del evento con mayor seguridad.

También habrá puntos de hidratación dentro del predio y conectividad garantizada mediante tecnología satelital, lo que permitirá operar con distintos medios de pago sin inconvenientes.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma online tuentrada.com, con diferentes opciones según la experiencia elegida. Desde la organización recomendaron adquirir tanto los accesos como las consumiciones con anticipación para evitar demoras.

Un evento que creció edición tras edición

Fernández y Solari remarcaron que el evento logra convocar a públicos diversos, desde grupos de amigos hasta parejas y personas que asisten por primera vez, muchas veces motivadas por el “boca en boca”.

“Se van conformes, y ese es el principal objetivo”, señalaron, al tiempo que destacaron que esta nueva edición está preparada para recibir una mayor cantidad de asistentes. Con una combinación de música, vino, gastronomía y paisaje, Bodega Malma Sunsets se prepara para vivir una nueva jornada que promete repetir el éxito de sus ediciones anteriores y seguir posicionándose como un clásico regional.

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